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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 2 липня

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Мавпа

Мавпа / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: події сьогоднішнього дня — як хороші, так і погані — є наслідком наших вчинків, тому дякувати — чи лаяти — за них треба лише себе.

Символ дня: мавпа.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий колір дня: зелений, салатовий, нефритовий.

Щасливі камені дня: опал, кахолонг.

За яку частину тіла відповідає: шкіра.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому чим швидше ми почнемо їх лікувати, тим краще.

Харчування дня: лікувальне голодування може вилікувати від багатьох хвороб.

Стрижка дня: бажано утриматися від стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати фрукти та коренеплоди, що дозріли до цього часу.

Магія та містика дня: сприятливий час для читання заклинань, що захищають від пороблення та пристріту.

Сни дня: сни цієї ночі містять підказку щодо того, як вилікуватися від серйозного захворювання.

Табу дня: під забороною — шкідливі звички, насамперед — алкоголь і куріння.

Цитата дня: «Розумне запитання — половина мудрості» (Френсіс Бекон).

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Дата публікації
Кількість переглядів
135
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