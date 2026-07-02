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Астрологический прогноз на 2 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: события нынешнего дня — как хорошие, так и плохие — следствие наших поступков, поэтому благодарить — или ругать — за них нужно только себя.
Символ дня: Обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, нефритовый.
Счастливые камни дня: опал, кахолонг.
За какую часть тела отвечает: кожа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день длятся долго, поэтому чем быстрее мы начнем их лечить, тем лучше.
Питание дня: лечебное голодание может излечить от многих болезней.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать созревшие к этому времени фрукты и корнеплоды.
Магия и мистика дня: благоприятное время для чтения заговоров, защищающих от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи содержат подсказку относительно того, как излечиться от серьезного заболевания.
Табу дня: под запретом — вредные привычки, прежде всего — алкоголь и курение.
Цитата дня: «Благоразумный вопрос — половина мудрости» (Фрэнсис Бэкон).
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