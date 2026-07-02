Реальні втрати Росії у війні / © Associated Press

Реклама

У першій половині 2026 року ситуація на фронті в Україні зазнала суттєвих змін. Завдяки масованим ударам українських дронів по РФ, зокрема, з ШІ, співвідношення втрат між Росією та Україною зросло майже до 8:1 на користь України.

Для порівняння, упродовж більшої частини повномасштабного вторгнення цей показник коливався в межах від 2:1 до 3:1. Про це пише Центр стратегічних та міжнародних навчань (CSIS).

Ціна російської війни: ворог має у 8 разів більше втрат

Наразі середньомісячні втрати російської армії перевищили 30 000 осіб, що істотно випереджає темпи мобілізації у РФ. Щомісяця російське військо поповнюється приблизно на 27 тисяч людей.

Реклама

Наземні наступальні операції російських окупантів фактично зайшли у глухий кут. Просування окупаційних військ є одним із найповільніших у військовій історії за останнє століття.

Район Костянтинівки: у середньому 50 метрів за добу;

Район Покровська: у середньому 70 метрів за добу;

Слов’янський напрямок: у середньому 90 метрів за добу.

Навесні 2026 року загальна площа контрольованих Росією територій зменшилася. Протягом квітня та травня російські сили зафіксували чистий від’ємний результат — втратили приблизно на 400 квадратних кілометрів більше, ніж змогли захопити.

На думку аналітиків, ключові цілі Путіна лишаються незмінними — це підрив авторитету НАТО, підпорядкування України через пряму анексію або через встановлення маріонеткового режиму в Києві, послаблення ЄС.

Наразі бойові дії зосереджені на кількох ключових напрямках: північ Сумщини, схід Харківщини, північний захід Донеччини, а також північні райони Запорізької та Херсонської областей.

Реклама

Станом на літо 2026, РФ контролює близько 20% території України — включно з територіями, захопленими до 2022 року.

Ворог використовує тактику виснаження української ППО та намагається постійно створити дефіцит ракет протиповітряної оборони. Водночас окупанти вдосконалюють системи РЕБ та дрони. По українських операторах дронів та логістичних центрах гатить російський центр передових безпілотних систем «Рубікон».

Повітряна ізоляція ворога

ЗСУ 2026 року перехопили ініціативу в повітрі, адже змогли реалізувати стратегію класичної повітряної ізоляції за допомогою ракет та дронів дальнього радіуса. Так, прилітало по Москві, Санкт-Петербургу та авіабазі «Українка».

Внаслідок цієї кампанії Чорноморський флот РФ фактично виведений з ладу, а нафтопереробні спроможності Росії суттєво підірвані.

Реклама

Втрати росіян

За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), сукупні втрати російської армії, що включають загиблих, поранених та безвісти зниклих, перетнули позначку 1,4 мільйона осіб.

Кількість ліквідованих окупантів становить від 400 000 до 450 000 осіб.

У 2026 році щомісячні втрати ворога коливаються в межах 30 000 — 34 000 військових.

Це безпрецедентний показник для будь-якої великої держави з часів Другої світової війни. Росія втратила в Україні вчетверо більше солдатів, ніж США в усіх своїх військових конфліктах після 1945 року сукупно.

Реклама

Втрати України у війні

За підрахунками CSIS, від початку повномасштабної війни до кінця червня 2026 року Україна могла втратити 525–625 тисяч військових пораненими та зниклими безвісти. Кількість загиблих українських військових оцінюється в 125–150 тисяч.

Сумарні втрати РФ та України перевищили 2 млн людей.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті:

Нагадаємо, літній наступ російської армії 2026 року в Україні не приніс Кремлю очікуваних оперативних успіхів. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, у червні темпи просування військ РФ впали до 1,01 кв. км на добу, тоді як у червні 2025 року цей показник перевищував 16 кв. км на добу.

Швидкість просування окупантів неухильно знижується з листопада минулого року; за понад рік вони так і не змогли перейти до маневреної війни, а їхні спроби штурму мають лише повільний «повзучий» характер.

Реклама

Водночас Силам оборони України від початку 2026 року вдалося деокупувати понад 670 квадратних кілометрів території.

Російське командування намагається розширити зону бойових дій, створюючи нові обмежені ділянки наступу на прикордонні Харківської та Сумської областей.

За даними аналітиків ISW та речника 14-го армійського корпусу полковника Віталія Саранцева, окупанти просуваються у напрямку Козачої Лопані. Головна мета цієї нової тактики — зв’язати українські сили на півночі та полегшити власне просування.

Для цього ворог регулярно здійснює обмежені транскордонні атаки у раніше неактивних районах. Такі дії спрямовані на створення інформаційного ефекту та відволікання українських резервів.

Реклама

Новини партнерів