Цей недорогий прилад може врятувати життя всій родині: його радять встановити у кожній оселі

Що таке газовий сигналізатор і як він працює / © www.freepik.com/free-photo

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Газові плити, котли та колонки значно полегшують побут, однак будь-яке газове обладнання потребує особливої уваги. Навіть незначний витік природного або зрідженого газу може призвести до серйозних наслідків — отруєння, пожежі чи вибуху. Саме тому фахівці рекомендують не покладатися лише на власний нюх, а використовувати спеціальний газовий сигналізатор, який здатний своєчасно попередити про небезпеку. Такий пристрій сьогодні вважається одним із найефективніших засобів захисту житла та його мешканців.

Що таке газовий сигналізатор і як він працює

Газовий сигналізатор — це компактний електронний прилад, який постійно аналізує склад повітря в приміщенні. Якщо концентрація газу перевищує безпечний рівень, пристрій миттєво реагує.

У більшості моделей одночасно вмикається потужний звуковий сигнал і світлова індикація, що дозволяє швидко помітити небезпеку навіть уночі. Сучасні дорожчі моделі можуть надсилати повідомлення на смартфон власника або інтегруватися в систему «розумного будинку».

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Завдяки цьому люди отримують дорогоцінний час, щоб перекрити газ, відкрити вікна та викликати аварійну службу.

Чому цей прилад дійсно варто мати вдома

Небезпека витоку полягає в тому, що на початковому етапі люди можуть нічого не помітити. Особливо це стосується літніх людей, дітей або тих, хто має знижений нюх.

Газовий сигналізатор працює безперервно та не потребує постійного контролю. Він реагує значно швидше, ніж людина здатна відчути запах газу.

Особливо рекомендується встановлювати такі прилади в будинках і квартирах, де використовуються:

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газові плити;

газові котли;

газові колонки;

автономне опалення;

газові балони.

Чим газовий сигналізатор відрізняється від датчика диму

Багато хто помилково вважає, що одного пожежного датчика достатньо. Насправді це різні пристрої, які виконують різні функції.

Газовий сигналізатор контролює появу витоку газу ще до виникнення займання.

Детектор диму спрацьовує лише тоді, коли вже з’явився дим унаслідок пожежі.

Саме тому вони не замінюють один одного, а лише доповнюють систему безпеки житла.

Як правильно вибрати прилад

Перед придбанням варто звернути увагу на кілька важливих характеристик.

Насамперед потрібно визначити, який саме газ використовується у вашому будинку. Для природного газу (метану) та для зрідженого газу з балонів (пропан-бутану) використовуються різні типи датчиків.

Також слід врахувати тип живлення. Одні моделі працюють лише від електромережі, інші оснащені резервним акумулятором, який дозволяє пристрою працювати навіть під час відключення електроенергії.

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Корисними можуть бути й додаткові функції:

передача повідомлень на смартфон;

автоматичне перекриття подачі газу (за наявності відповідного клапана);

підключення до охоронної системи;

цифровий дисплей із відображенням рівня концентрації газу.

Перед придбанням бажано переконатися, що прилад має сертифікацію та відповідає чинним вимогам безпеки.

Скільки коштує газовий сигналізатор

Сьогодні на ринку представлено багато моделей різних виробників. Найпростіші газові сигналізатори можна придбати приблизно від 1300 гривень, тоді як пристрої з розширеним функціоналом коштують дорожче.

Попри це, вартість такого обладнання значно нижча за можливі збитки, які може спричинити навіть невеликий витік газу.

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Де найкраще встановлювати датчик

Ефективність роботи багато в чому залежить від правильного монтажу. Газовий сигналізатор рекомендують встановлювати поблизу газових приладів, але не безпосередньо над плитою чи котлом.

Для природного газу датчики зазвичай розміщують ближче до стелі, оскільки метан легший за повітря і накопичується у верхній частині приміщення. Якщо ж використовується зріджений газ із балонів, прилад встановлюють нижче, адже пропан-бутан важчий за повітря та накопичується біля підлоги.

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