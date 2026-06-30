Як відчистити унітаз від нальоту та жовтизни / © pexels.com

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З часом навіть за регулярного прибирання на поверхні унітаза з’являються жовті плями, вапняний наліт та сірий осад. Багато хто одразу купує дорогі агресивні засоби, хоча впоратися із забрудненнями можна за допомогою простих компонентів, які є майже в кожній оселі. Один із перевірених домашніх способів — використання харчової соди та перекису водню. Така суміш допомагає розм’якшити наліт, освітлити поверхню та позбутися неприємного запаху без хлору.

Чому цей метод працює

Харчова сода є м’яким абразивом, який делікатно очищає поверхню, не пошкоджуючи емаль. Вона добре розчиняє забруднення, нейтралізує запахи та допомагає видаляти жирові відкладення.

Перекис водню має знезаражувальні властивості та сприяє освітленню пожовтілих ділянок. У поєднанні із содою він робить очищення значно ефективнішим.

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Як правильно приготувати засіб і як використовувати

Для очищення знадобляться:

3 столові ложки харчової соди;

приблизно 100 мл 3% перекису водню.

Змішайте компоненти до утворення густої кашки. Якщо суміш виходить занадто рідкою, додайте ще трохи соди.

Перед нанесенням змийте воду зі стінок унітаза й видаліть надлишок вологи. Рівномірно розподіліть приготовлену пасту по всій внутрішній поверхні, особливо в місцях із жовтизною та вапняним нальотом.

Залиште засіб діяти приблизно на 30-40 хвилин. За цей час сода розм’якшить відкладення, а перекис допоможе освітлити поверхню. Після цього ретельно почистіть унітаз йоржиком і змийте великою кількістю води.

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Якщо забруднення дуже старі, процедуру можна повторити ще раз або залишити суміш діяти на 2 години. Для застарілих відкладень це значно підвищує ефективність очищення.

Як надовго зберегти ідеальний вигляд унітаза

Щоб наліт не накопичувався знову, достатньо раз на тиждень насипати всередину унітаза 3 столові ложки соди, залишати її на 15 хвилин, після чого проходитися йоржиком і змивати воду. Така проста профілактика допоможе довше підтримувати сантехніку чистою та запобігатиме появі жовтизни.

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