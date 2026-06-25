Пункт пропуску «Шегині — Медика» / © УНІАН

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Віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба зустрівся із міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком та обговорив колапс у пункті пропуску «Шегині — Медика», де утворилися величезні черги, а автобуси стоять по 12 годин.

Про це повідомив український міністр у четвер, 25 червня.

За його словами, польська сторона пообіцяла мінімізувати вплив ремонтних робіт на пунктах пропуску. Кулеба назвав ці домовленості «важливим кроком» з боку Польщі.

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Також він наголосив на необхідності постійного контролю ситуації на українсько-польському кордоні, особливо в літній період.

Окрім того, два міністри обговорили функціонування системи SENT для вантажних перевезень територією Польщі.

Під час зустрічі порушили, зокрема, питання Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, розвитку залізничного сполучення, спільних інфраструктурних проєктів за підтримки ЄС та координації позицій щодо фінансування через механізм CEF.

Колапс на кордоні з Польщею — що відомо

На кордоні із Польщею, а саме на пункті пропуску «Шегині-Медика», утворилися масштабні затори із транспортних засобів. Причиною гігантських черг став початок масштабних ремонтних робіт дорожнього покриття смуги для автобусів на польському боці. У заторі стоять автобуси та легкові авто.

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Пасажири міжнародних автобусів не витримують, кидають речі та йдуть пішки. Разом із дорослими в чергах та на пішому переході перебувають маленькі діти.

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