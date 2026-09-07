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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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67
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1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто хизуватися своїми успіхами

День негативної енергетики, яка, з одного боку, всіляко підштовхуватиме нас до конфліктів, а з іншого — зробить хвалькуватими, через що ми перебільшуватимемо свої досягнення, таланти й переваги.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Ні перше, ні друге не сприятиме спокійному перебігу подій, тому найзатребуваніша риса цього дня — скромність.

Сьогодні, 7 вересня, хизуватися своїми успіхами зірки не рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них це особливо заборонено.

Близнята

Близнята хизуються лише тоді, коли мають для цього підстави, тому не викликають ні в кого роздратування. Але сьогодні вони вирішать розповісти про свої успіхи людині, яка перебуває в набагато гіршому матеріальному становищі, підсвідомо завдавши їй болю.

Лев

Леви часто набагато успішніші в житті за інших, причому в усіх сферах діяльності. Однак сьогодні приводів для того, щоб вихвалятися, у них не буде, тому в очах людей навколо вони матимуть, м’яко кажучи, смішний вигляд — не варто до цього доводити.

Стрілець

Стрільців розпирає будь-яка таємниця, про яку вони дізнаються, тому вони одразу розповідають про неї своєму оточенню. Сьогодні представникам знака захочеться похизуватися тим, що наразі ще не стало фактом, і дарма, оскільки таке явище, як пристріт, ще ніхто не скасовував.

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