Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит хвастаться своими успехами

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Ни первое, ни второе не будет способствовать спокойному течению событий, поэтому самое востребованное качества дня — скромность.

Сегодня, 7 сентября, хвастаться своими успехами звезды не рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них — это особенно является табу.

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Близнецы

Близнецы хвастаются только тогда, когда имеют для этого основания, поэтому раздражения у окружающих не вызывают. Но сегодня они решат рассказать о своих успехах человеку, который находится в гораздо худшем материальном положении, подсознательно сделав ему больно.

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Лев

Львы часто преуспевают в жизни значительнее остальных, причем, во всех сферах деятельности. Однако сегодня поводов для того, чтобы превозносить себя, у них не найдется, поэтому выглядеть они в глазах окружающих будут, мягко говоря, смешно — не стоит до этого доводить.

Стрелец

Стрельцов распирает любой секрет, который становится им известен, поэтому они рассказывают о нем окружающим. Сегодня представителям знака захочется похвастаться тем, что пока еще не стало фактом, и напрасно, поскольку такое явление как сглаз пока еще никто не отменял.

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