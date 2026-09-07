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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
142
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1 хв

РФ вдарила по одному з мікрорайонів Балаклії: влада з’ясовує наслідки

Російські війська завдали удару по одному з мікрорайонів Балаклії на Харківщині, обставини та наслідки атаки наразі уточнюють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

Російські війська завдали удару по одному з мікрорайонів Балаклії Харківської області.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

За його словами, удар стався вночі.

Обставини події та можливі наслідки наразі з’ясовують.

Мешканців закликали залишатися в укриттях або інших безпечних місцях.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Запоріжжя дронами: загорівся торговельний центр

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