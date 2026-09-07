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РФ вдарила по одному з мікрорайонів Балаклії: влада з’ясовує наслідки
Російські війська завдали удару по одному з мікрорайонів Балаклії на Харківщині, обставини та наслідки атаки наразі уточнюють.
Російські війська завдали удару по одному з мікрорайонів Балаклії Харківської області.
Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.
За його словами, удар стався вночі.
Обставини події та можливі наслідки наразі з’ясовують.
Мешканців закликали залишатися в укриттях або інших безпечних місцях.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Запоріжжя дронами: загорівся торговельний центр
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