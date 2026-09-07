Астрологічний прогноз на 7 вересня

Болото / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли енергії буде мало, тому витрачати її треба економно, уникаючи безглуздих витрат; для активної діяльності цей день не підходить.

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Символ дня: болото.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: блакитний, морської хвилі.

Щасливі камені дня: жовтий нефрит, корал.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, важко діагностувати, тому поставлений діагноз варто перевірити в іншого лікаря, а ще краще, якщо їх буде кілька.

Харчування дня: сьогодні — втім, як і будь-якого іншого дня — харчуватися треба помірно, м’ясо краще замінити рибою та овочами.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди для тривалого зберігання, а також обрізати та щепити дерева й чагарники.

Магія і містика дня: день сприятливий для виготовлення власноруч захисних талісманів та оберегів.

Сни дня: сни цієї ночі ненав’язливо підказують, яких недоліків людині треба позбутися.

Табу дня: під забороною — неуважність та неорганізованість; для вирішення будь-якого завдання знадобляться зібраність і зосередженість на діях.

Цитата дня: «Досвід — це не те, що з вами сталося, а те, що ви робите з тим, що з вами сталося» (Олдос Гакслі).

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