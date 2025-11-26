Програма "Пакунок школяра" охопила майже всіх дітей: що купувалось найчастіше

Школяр / © pexels.com

В Україні цього року майже всі першокласники отримали допомогу за програмою «Пакунок школяра».

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль, пише РБК-Україна.

Вона повідомила, що до 14 листопада отримано понад 250 тисяч заяв, з яких 207 тисяч було позитивно розглянуто. Водночас показник відмов складає 12,7%, переважно через неточності в документах, технічні помилки чи реєстрацію заявників на тимчасово окупованих територіях.

Загалом програма охопила майже всіх першокласників — 98,7%, і понад 80% дітей уже отримали виплати. Із виділених 1,22 млрд гривень використали 84%, тож допомогу отримали майже 202 тисячі родин.

Батьки активно витрачали гроші програми на шкільні потреби. Загальна сума покупок уже майже досягла 757 млн гривень. Найбільше коштів пішло на одяг і канцелярські товари, а на взуття — приблизно 45 млн.

Після того як дозволили ширший перелік покупок, зросли витрати на книжки та навчальні матеріали. У Мінцифрі підкреслюють, що понад 99% отриманих коштів батьки використали саме на корисні речі для дітей.

Повідомляється, що переважна більшість батьків — 83% — подали заявки через «Дію», що показує, наскільки зручними стали цифрові сервіси. Але інколи виникали труднощі: деякі школи повільно оновлювали дані, траплялися помилки в особистій інформації, а частина родин не встигла оформити «Дія.Картку».

Попри це система працювала стабільно, і виплати змогли отримати понад 81% першокласників — дуже високий показник, як для першого року такої великої програми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «пакунок школяра» передбачає виплату грошової допомоги в розмірі 5 000 грн на придбання необхідних для школи речей.