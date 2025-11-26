ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

Програма "Пакунок школяра" охопила майже всіх дітей: що купувалось найчастіше

Майже всі першокласники в Україні отримали виплати за програмою «Пакунок школяра».

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Школяр

Школяр / © pexels.com

В Україні цього року майже всі першокласники отримали допомогу за програмою «Пакунок школяра».

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль, пише РБК-Україна.

Вона повідомила, що до 14 листопада отримано понад 250 тисяч заяв, з яких 207 тисяч було позитивно розглянуто. Водночас показник відмов складає 12,7%, переважно через неточності в документах, технічні помилки чи реєстрацію заявників на тимчасово окупованих територіях.

Загалом програма охопила майже всіх першокласників — 98,7%, і понад 80% дітей уже отримали виплати. Із виділених 1,22 млрд гривень використали 84%, тож допомогу отримали майже 202 тисячі родин.

Батьки активно витрачали гроші програми на шкільні потреби. Загальна сума покупок уже майже досягла 757 млн гривень. Найбільше коштів пішло на одяг і канцелярські товари, а на взуття — приблизно 45 млн.

Після того як дозволили ширший перелік покупок, зросли витрати на книжки та навчальні матеріали. У Мінцифрі підкреслюють, що понад 99% отриманих коштів батьки використали саме на корисні речі для дітей.

Повідомляється, що переважна більшість батьків — 83% — подали заявки через «Дію», що показує, наскільки зручними стали цифрові сервіси. Але інколи виникали труднощі: деякі школи повільно оновлювали дані, траплялися помилки в особистій інформації, а частина родин не встигла оформити «Дія.Картку».

Попри це система працювала стабільно, і виплати змогли отримати понад 81% першокласників — дуже високий показник, як для першого року такої великої програми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «пакунок школяра» передбачає виплату грошової допомоги в розмірі 5 000 грн на придбання необхідних для школи речей.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie