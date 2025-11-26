ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Политика
278
Продолжит ли Путин войну несмотря на катастрофу с экономикой РФ: мнение эксперта

Путин, вероятнее всего, будет продолжать войну против Украины, даже учитывая серьезные проблемы с экономикой.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Россия испытывает серьезные экономические проблемы. К сожалению, это вряд ли заставит кремлевского диктатора Владимира Путина завершить войну.

Об этом сказал экономист, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук в эфире «КИЕВ24».

По мнению эксперта, продолжение войны будет очень дорого стоить экономике государства-агрессорки. Несмотря на это, Путин вряд ли остановится.

«Учитывая, что ситуация с бюджетом и долгами очень плохая, он (Путин — ред.) предстанет перед вызовом: продолжать ли войну. Я, к сожалению, исхожу из того, что он будет продолжать войну. Даже если это будет загонять российскую экономику еще в более катастрофическое состояние», — считает эксперт.

Ранее у Путина призвали не спешить с выводами о приближающемся конце войны в Украине.

