Продолжит ли Путин войну несмотря на катастрофу с экономикой РФ: мнение эксперта

Россия испытывает серьезные экономические проблемы. К сожалению, это вряд ли заставит кремлевского диктатора Владимира Путина завершить войну.

Об этом сказал экономист, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук в эфире «КИЕВ24».

По мнению эксперта, продолжение войны будет очень дорого стоить экономике государства-агрессорки. Несмотря на это, Путин вряд ли остановится.

«Учитывая, что ситуация с бюджетом и долгами очень плохая, он (Путин — ред.) предстанет перед вызовом: продолжать ли войну. Я, к сожалению, исхожу из того, что он будет продолжать войну. Даже если это будет загонять российскую экономику еще в более катастрофическое состояние», — считает эксперт.

