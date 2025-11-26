У Путина сделали заявление о приближении конца войны в Украине

Песков / © Associated Press

Реклама

У Путина было сделано новое заявление о войне в Украине. Там призывают не форсировать приближение ее конца.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так, Песков призвал не делать преждевременных выводов о близости конфликта в Украине к завершению.

Реклама

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказался о «мирном плане Трампа».

«Мы не готовы обсуждать некоторые детали. В частности, разные версии этого мирного плана публично. В конце концов, нужно время и внимание, чтобы продолжился диалоговый процесс», — добавил Рябков, как пишет «РИА Новости».

Он добавил, что якобы есть проблема в «наличии или отсутствии политической воли выполнить те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже». Россия, отмечает он, будет действовать строго в рамках этих договоренностей, сформированных двумя президентами — Путиным и Трампом.

Ранее в НАТО поделились ожиданиями завершения войны в Украине. Там считают, что мир может наступить «уже в ближайшее время».

Реклама

«Конечно, после Женевских переговоров должно быть больше встреч, и должно быть отдельное, параллельное обсуждение с ЕС и НАТО по определенным вопросам. И мы еще не на этом этапе. Я искренне надеюсь, что мир наступит в ближайшее время», – отметил генсек НАТО Марк Рютте.