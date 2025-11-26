На каком автомобиле легче сдать практический экзамен: разъяснение МВД

Экзамен по вождению / © Фото из открытых источников

При прохождении практического экзамена на водительские права значение имеет не только уровень подготовки кандидата, но и то, на каком автомобиле он сдает тест.

В сервисных центрах МВД напомнили, что будущие водители могут самостоятельно определить, чью машину использовать – автошколы или сервисного центра.

Как выбрать автомобиль для экзамена

При регистрации в системе Е-Запись кандидат может выбрать, на каком транспортном средстве будет проходить испытание — учебное заведение или сервисный центр МВД.

В новых экзаменационных хабах работает обновленный автопарк с современными автомобилями. Ознакомиться с моделями и их перечнем можно на сайте ГСЦ МВД в разделе "Услуги".

Однако важно учесть: во время экзамена выбирать конкретное авто нельзя — система автоматически назначает как машину, так и экзаменатора.

Стоимость экзамена и частые ошибки кандидатов

Цена сдачи практического экзамена в сервисном центре составляет 420 грн, возможно также дополнительное банковское комиссионное списание. В эту сумму уже включено использование автомобиля сервисного центра – доплачивать за машину не нужно.

Несмотря на возможность выбрать удобное транспортное средство, статистика неутешительная: более 80% кандидатов не сдают практический экзамен с первой попытки. Это создает повышенный спрос на услуги нелегальных помощников и риски попыток получить поддельные документы.

Экзамен на машине автошколы: когда это удобно

Многие кандидаты предпочитают автомобиль, на котором проходили обучение. Причина проста — уже привыкли к габаритам, педалям, особенностям управления, а значит, чувствуют себя увереннее и менее волнуются во время экзамена.

Если вы выбираете автомобиль учебного заведения, нужно самостоятельно договориться с автошколой о предоставлении авто на определенный день и время. Машина не обязана принадлежать именно той автошколе, где проходила учеба — главное, чтобы транспортное средство было аккредитовано.

Стоимость аренды зависит от условий конкретного учебного заведения и предварительной договоренности с кандидатом.