Новое правило для водителей: что нужно знать и почему без него не сдашь экзамен

Автомобиль / © unsplash.com

Реклама

На первый взгляд кажется, что открывание дверцы авто — мелочь. Но в Европе это уже часть дорожной сохранности. Во многих странах ЕС будущие водители должны продемонстрировать так называемый нидерландский захват — технику, которая заставляет осмотреться перед открытием двери.

Об этом пишет «Твоя Машина».

Суть проста: к ручке нужно тянуться дальней рукой — водителю правой, пассажиру левой. Это естественно разворачивает корпус и голову, позволяя вовремя увидеть велосипедиста или приближающегося авто.

Реклама

По данным Британской автомобильной ассоциации, более 700 велосипедистов ежегодно получают травмы из-за внезапно открытой дверцы. В Нидерландах технику Dutch Reach учат еще в автошколах, и она давно стала частью культуры безопасности.

После ряда резонансных аварий другие страны ЕС также приняли решение сделать это движение обязательным во время практического экзамена.

Инженер Dutch Reach Project Питер Кнолл объясняет: когда человек тянется ближней рукой, его поле зрения ограничено — он не смотрит назад и не замечает двигающихся позади. Использование дальней руки изменяет положение тела и минимизирует риск ДТП.

В Нидерландах техника действует много лет, а теперь ее стандартизируют в разных странах ЕС. Цель проста — уменьшить количество аварий, в которых страдают велосипедисты и мотоциклисты.

Реклама

Нидерландский восторг уже доказал свою эффективность, поэтому в большинстве европейских автошкол его преподают как неотъемлемую часть подготовки водителей.

Напомним, юристы предупреждают: украинские водители часто становятся жертвами психологического давления со стороны патрульных, особенно когда нервничают во время остановки. Инспекторы пользуются растерянностью вождей, побуждают к «признанию», включают бодикамеру и добавляют запись в дело как основное доказательство.

В случае обжалования в суде такие штрафы нередко отменяют из-за отсутствия объективных доказательств, но немногие водители решаются проходить процедуру обжалования.