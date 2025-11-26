Как снизить употребление сахара без срывов

Избыток сахара вредит здоровью / © Associated Press

Реклама

Хотя в нашем рационе должны быть природные сахара, многие продукты содержат большое количество вредных сахаров или их заменителей, не несущих какой-либо питательной ценности.

В то же время мозг способен высвобождать героиноподобные химические вещества — эндогенные опиоиды — когда человек потакает желанию съесть что-нибудь сладкое, соленое или жирное.

Следует понимать, что отказ от сладкого — это постепенный процесс и не стоит рассчитывать на быстрый и легкий результат. Многим это удается далеко не с первой попытки.

Реклама

Следует начинать с постепенного уменьшения потребления сладкого, а также замены сахаросодержащих продуктов на сладости без сахара.

Список продуктов, которые следует добавить в свой рацион, чтобы меньше испытывать тягу к сахару:

Фрукты и сухофрукты

Овощи: вареная свекла, тыква, сладкий перец, помидоры и другие

Мед — отличная замена сахара для десертов и напитков, хотя это высококалорийный продукт, поэтому нужно быть осторожным

Орехи вкусные и калорийные продукты, хорошая альтернатива для традиционных сладостей с сахаром

Список продуктов, от которых следует отказаться или уменьшить употребление:

Газированная сладкая вода содержит большое количество сахара, поэтому их следует заменить на воду, фреши, чай.

Выпечка. Постепенно уменьшайте долю выпечки в вашем рационе

Конфеты и другие сладости

Сахарные продукты. Выработайте привычку читать состав продуктов перед их покупкой и употреблением, это позволит вам выбирать более натуральную и полезную пищу.

Важно: норма сахара, которую советуют употреблять в день, составляет 30 граммов, ведь его избыток может иметь губительные последствия.

Раньше мы писали о том, чем заменить сахар в кофе. Больше об этом читайте в новости.