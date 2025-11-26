- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 2 мин
Как снизить употребление сахара без срывов
Врачи в один голос подчеркивают — чрезмерное потребление сахара может негативно влиять на здоровье, а также быть причиной избыточного веса.
Хотя в нашем рационе должны быть природные сахара, многие продукты содержат большое количество вредных сахаров или их заменителей, не несущих какой-либо питательной ценности.
В то же время мозг способен высвобождать героиноподобные химические вещества — эндогенные опиоиды — когда человек потакает желанию съесть что-нибудь сладкое, соленое или жирное.
Следует понимать, что отказ от сладкого — это постепенный процесс и не стоит рассчитывать на быстрый и легкий результат. Многим это удается далеко не с первой попытки.
Следует начинать с постепенного уменьшения потребления сладкого, а также замены сахаросодержащих продуктов на сладости без сахара.
Список продуктов, которые следует добавить в свой рацион, чтобы меньше испытывать тягу к сахару:
Фрукты и сухофрукты
Овощи: вареная свекла, тыква, сладкий перец, помидоры и другие
Мед — отличная замена сахара для десертов и напитков, хотя это высококалорийный продукт, поэтому нужно быть осторожным
Орехи вкусные и калорийные продукты, хорошая альтернатива для традиционных сладостей с сахаром
Список продуктов, от которых следует отказаться или уменьшить употребление:
Газированная сладкая вода содержит большое количество сахара, поэтому их следует заменить на воду, фреши, чай.
Выпечка. Постепенно уменьшайте долю выпечки в вашем рационе
Конфеты и другие сладости
Сахарные продукты. Выработайте привычку читать состав продуктов перед их покупкой и употреблением, это позволит вам выбирать более натуральную и полезную пищу.
Важно: норма сахара, которую советуют употреблять в день, составляет 30 граммов, ведь его избыток может иметь губительные последствия.
