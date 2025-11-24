Красные линии Украины: Стефанчук объяснил, какие требования не готовы пересматривать на переговорах

Руслан Стефанчук

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук очертил основные принципы, которые Украина считает незыблемыми в рамках какого-либо будущего мирного соглашения.

Об этом он заявил во время выступления в шведском парламенте, комментируя дальнейшие дипломатические шаги после обращения президента Владимира Зеленского к Швеции, сообщает BBC.

Стефанчук подчеркнул, что Украина не примет никаких договоренностей, которые предусматривают:

юридическое признание оккупированных Россией территорий,

ограничения по работе и развитию Вооруженных сил Украины,

любые запреты или ограничения на будущие оборонные или политические союзы государства.

По его словам, эти положения являются "красными линиями", которые "никто не может нарушить" во время мирных переговоров.

Глава парламента также подчеркнул, что вступление Украины в ЕС и НАТО должно быть неотъемлемой частью любого мирного плана, ведь это ключевой элемент долгосрочной безопасности страны.

Напомним, в Белом доме заявили, что в результате конструктивных переговоров в Женеве 23 ноября представители США и Украины разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Стороны подтвердили значительный прогресс в согласовании позиций и договорились, что будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Окончательные решения в рамках соглашения будут приниматься президентами обеих стран.