Олега Винника и его жену Таюне на свежих фото заподозрили в злоупотреблении уколами красоты

В Сети появились свежие фото скандального певца Олега Винника и его жены, исполнительницы Таюне.

Снимками парочки поделилась визажистка Яна, которая работает в Германии. Именно там после начала полномасштабной войны Олег Винник проживает с семьей. Очевидно, артисты обратились за услугами специалиста.

На новые фотографии скандального исполнителя и его жены обратил внимание Telegram-канал "Злива". Более того, там не только поделились кадрами парочки, но и заподозрили их в злоупотреблении уколами красоты. Мол, лица что Олега Винника, что Таюне очень сильно изменились. И причина тому — филлеры.

Олег Винник и Таюне раньше и сейчас

"Если вы волновались, остались ли деньги у Олега Винника — все ок. На филлеры еще хватает", — говорится в сообщении.

Отметим, в начале полномасштабной войны Олег Винник выехал из Украины в Германию, где находится до сих пор и не возвращается. Сначала команда исполнителя сообщала, что артист лечится за границей, и якобы выехал до 24 февраля 2022 года. Но потом бывший продюсер исполнителя сделал скандальное заявление. Александр Горбенко сообщил, что Винник сбежал из Украины, при этом пересек границу, прячась от пограничников между сиденьями в авто под пледом. Более того, он намекал, что никакой болезни у артиста нет и вообще он страдает от зависимости.

Сам Олег Винник все обвинения отрицает. Сейчас он пытается возобновить концертную деятельность, но за границей. Однако и здесь без скандалов не обошлось. Если раньше он заявлял, что больше не исполнит ни одной русскоязычной песни, а иначе "обблюет себя", то сейчас же не стыдится этого делать. Конечно, за это Винник сталкивается с еще большей критикой. Недавно певец резко высказался о хейтерах.