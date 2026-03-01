Портников рассказал, как война ситуация в Иране может повлиять на войну в Украине

Виталий Портников

Реклама

Длительная операция Израиля и США против Ирана может существенно изменить информационную и политическую повестку дня в мире и отвлечь внимание от войны в Украине.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист Виталий Портников.

«Влияние на Украину ситуации на Ближнем Востоке будет зависеть от темпов, и это мы сможем понять через неделю. Если это будет долго, у нас уже есть пример войны 7 октября 2023 года на Ближнем Востоке. Эта война очень серьезно отвлекла мир от Украины», — отметил он.

Реклама

Журналист обратил внимание, что ведущие мировые медиа сейчас делают главными темами события на Ближнем Востоке. По его словам, масштабность этих новостей влияет на восприятие аудитории.

«И что в таких условиях должно произойти на российско-украинском фронте, чтобы об этом кто-нибудь вспомнил? Вчера произошла массированная атака России на Днепр, и как это в воображении потребителя новостей может быть даже немного сравнимо с атакой на Бурдж-Халифу, на Дубай, на Абу-Даби — на мировые центры экономики и цивилизации? К закрытию аэропорта в Дубае или Абу-Даби, которые являются главными транспортными хабами для западного обывателя?», — прокомментировал Портников.

По его мнению, для западной аудитории события становятся более ощутимыми, когда они непосредственно затрагивают их повседневную жизнь или экономические интересы.

«А когда они видят войну, которая может непосредственно коснуться их жизни… как им возвращаться домой? …И это они понимают. … А здесь теоретические последствия — есть Украина или не будет Украины, хотя социология показывает, что большинство американцев нас поддерживают, но теоретически поддерживают», — отметил он.

Реклама

Портников также предположил, что при блокировании Ираном Ормузского пролива или ударов по нефтяной инфраструктуре это может повлиять на мировые цены на горючее и экономику, а также косвенно усилить доходы России.

«Это приведет к удорожанию всего в очень близкой перспективе, потому что это грузовые перевозки. И то, что Россия начнет набивать на этом карманы, является серьезной проблемой. А мы будем больше платить», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что дальнейшие последствия будут зависеть от продолжительности событий на Ближнем Востоке, а также обратили внимание на отмену запланированного обращения президента США Дональда Трампа.

«Мне кажется, что отменил именно потому, что американцы могли недооценить масштаб происходящего», — резюмировал Портников.

Реклама

Ранее сообщалось, что израильские медиа сообщили о массированном ударе по комплексу верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его гибели.

Мы ранее информировали, что армия обороны Израиля официально раскрыла имена представителей высшего военного и политического руководства Ирана, уничтоженных во время массированной атаки.