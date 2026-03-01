Диктатор Путин / © Associated Press

Политический курс Путина поставил Россию в сложное долгосрочное положение, однако дальнейшее ее развитие не обязательно зависит исключительно от него.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший старший руководитель ЦРУ, профессор Института мировой политики Глен Корн в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.

По словам Корна, интересы Путина могут не полностью совпадать с позицией его окружения.

«Я не уверен, что интересы Путина полностью совпадают с интересами его окружения в Кремле и современной России. Это моя личная оценка», — отметил он.

Профессор добавил, что в России есть люди, осознающие масштаб проблем, вызванных нынешним курсом.

«Считаю, что в России есть люди, которые понимают, что нынешний курс поставил страну в более сложное положение, чем в 2014 году. Усилилась изоляция, экономика испытывает серьезное давление, а демографические проблемы только обостряются. В такой ситуации трудно увидеть, как это может соответствовать долгосрочным интересам государства и тех, кто принимает решение», — пояснил Корн.

По его мнению, если война будет продолжаться нынешними темпами, Россия рискует столкнуться с масштабными экономическими последствиями. Кроме того, стране придется долго жить с последствиями разрушений и обвинениями в зверствах.

«По моему мнению, политика Путина поставила Россию в глубоко проблемное долгосрочное положение», — подчеркнул он.

В то же время эксперт предположил, что поддержка решений диктатора Путина в его окружении может быть не столь единодушной, как кажется.

«Я не уверен, что его решения имеют полную и безоговорочную поддержку в окружении. Многие, вероятно, воздерживаются от открытой критики по вполне понятным причинам», — отметил Корн.

Он также подчеркнул, что будущее России не обязательно связано только с одним человеком.

«В то же время, я не считаю, что будущее России обязательно связано исключительно с Путиным — возможны и другие варианты развития событий», — сказал профессор.

Отдельно Корн обратил внимание на способность России поддерживать нынешний масштаб войны.

«И независимо от того, насколько он стремится продолжать войну, остается вопрос, сможет ли Россия поддерживать ее нынешний масштаб, если ВСУ и дальше будут действовать так же эффективно», — добавил он.

По словам эксперта, подлинные и длительные изменения возможны только изнутри страны.

«Я надеюсь, что часть окружения Путина задумается и вспомнит, что в 1990-х и даже начале 2000-х годов существовали возможности для другого курса», — отметил Корн.

Он уточнил, что речь идет о пути сотрудничества, а не о конфронтации.

«Речь идет о пути, основанном на сотрудничестве с соседями и развитии двусторонних и многосторонних отношений, а не на силовых сценариях или скрытых действиях по дестабилизации других государств», — пояснил профессор.

Корн также напомнил, что история России уже знала периоды неудачных военных кампаний.

История России знает немало периодов, когда военные кампании завершались неудачами и сопровождались внутренней нестабильностью. К сожалению, такие этапы часто оказывались крайне сложными и болезненными. Если нынешний курс не претерпевает изменений, Россия, по моему мнению, рискует и дальше двигаться в этом направлении», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского, диктатора Путина и президента США Дональда Трампа может состояться.

Мы ранее информировали, что министерша иностранных дел Латвии Байба Браже назвала несколько условий, при которых российский диктатор может завершить войну.