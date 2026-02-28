Встреча Зеленского, Трампа и Путина и Зеленского в Киеве / © ТСН

Реклама

Саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о котором говорил американский спецпосланник Стив Уиткофф может состояться. Однако в Кремле на это пока согласия не дали.

Об этом сказал глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью журналистам национального телемарафона.

При этом он добавил, что политическое руководство государства-агрессора не соглашается на встречу на уровне лидеров по состоянию на сегодня, но ситуация может измениться.

Реклама

«Мнения всех меняются достаточно быстро в наше время. Под влиянием тех или иных обстоятельств», — отметил Буданов.

Глава ОП отметил, что Украина будет искать возможности для того, чтобы такая встреча все же состоялась.

«Для завершения войны такая встреча все равно нужна, мы никуда от нее не отойдем», — сказал он.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф утверждает, что вероятность личной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным растет. По его словам, переговоры могут состояться уже в ближайшее время.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подтвердил свою готовность к встрече с хозяином Кремля для переговоров об окончании войны. По его словам, он не «играет в переговоры» с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, а стремится к реальному окончанию войны.