Одна ошибка помогла выследить верхушку Ирана: WSJ раскрыло подробности

Али Хаменеи / © Associated Press

Совместная операция США и Израиля, повлекшая гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, стала результатом длительной охоты разведок на «редкую возможность» ликвидировать всю верхушку режима одним ударом.

Как сообщает The Wall Street Journal, решающим фактором стала идентификация сразу трех встреч топ-чиновников, проходивших одновременно в субботу.

Тактическая неожиданность

Уникальность момента вынудила союзников отказаться от традиционной ночной тактики. Израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи среди бела дня, оставив от постройки только пепел.

По данным израильской стороны, кроме Хаменеи, был ликвидирован ряд ключевых фигур:

Али Шамхани — главный советник Хаменеи по безопасности;

Мохаммад Пакпур — командующий сухопутными силами КСИР;

Амир Насирзаде — министр обороны Ирана.

«Все ждали атаки в полночь, под прикрытием темноты. Дневной удар стал настоящим тактическим сюрпризом», — отметил Амос Ядлин, бывший глава военной разведки Израиля.

Путь к операции

Подготовка к наступлению длилась несколько месяцев. Военное руководство Израиля регулярно посещало Вашингтон для координации планов. Ключевые договоренности были достигнуты во время декабрьской встречи Беньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом во Флориде, а затем подтверждены в Белом доме в феврале.

Окончательным триггером для Трампа стал провал дипломатического трека. В четверг спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер сообщили президенту, что Тегеран отказался демонтировать ядерные объекты и ракетную программу. Кроме того, разведка США получила данные о том, что Иран сам готовил атаки на американские цели.

Масштабы атаки и «кибер-восстание»

Это была самая мощная воздушная кампания в истории Израиля:

200 израильских самолетов поразили около 500 целей .

Силы США атаковали сотни объектов ракетной инфраструктуры.

Параллельно с авиаударами Израиль совершил массированную кибератаку. Было сломлено популярное приложение для молитвы и государственное агентство IRNA. На экранах иранцев появились призывы к военным дезертировать, а к населению восставать против режима аятолл.

Последствия: регион в огне

Иран ответил ударами не только по Израилю, но и по целям в Дубае, Бахрейне и Катаре. Израильские ПВО перехватили ракеты над Тель-Авивом и Иерусалимом.

Смерть Хаменеи заключает два года войны, во время которой Израиль ликвидировал лидеров ХАМАС и «Хезболлы», а также косвенно способствовал падению режима Асада в Сирии. Однако аналитики предупреждают о периоде глубокой нестабильности, поскольку четкого пути к изменению режима в самом Иране пока не просматривается.

Напомним, в МИД Украины прокомментировали ликвидацию аятоллы Али Хаменеи. Глава МИД Андрей Сибига отметил, что это демонстрирует, что падение диктатора РФ Владимира Путина неизбежно. Сибига также намекнул, кто будет следующим после ликвидации Хаменеи.