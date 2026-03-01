Лунное затмение 3 марта 2026 года: что категорически запрещено делать в этот день

Лунное затмение / © ТСН.ua

3 марта 2026 года произойдет полное лунное затмение в знаке Девы — событие, которое астрологи называют энергетически напряженным и переломным. В этот период эмоции обостряются, старые конфликты всплывают на поверхность, а импульсивные решения могут изменить дальнейшее течение событий. Что категорически не стоит делать во время Лунного затмения читайте дальше.

Почему затмение считают опасным периодом

Лунное затмение происходит во время полнолуния — это кульминация лунного цикла. Астрологически этот момент символизирует завершение, разоблачение правды и резкие решения.

Поскольку затемнение проходит в знаке Девы, оно особенно касается тем работы, здоровья, порядка, финансов и ответственности. Именно в этих областях могут возникнуть неожиданные решения или эмоциональные реакции.

Что категорически запрещено делать 3 марта 2026

1. Принимать судьбоносные решения на пике эмоций

Разрыв отношений, увольнение, резкие заявления или ультиматумы могут являться следствием внутреннего напряжения, а не реальной необходимости.

2. Начинать финансовые авантюры

Большие покупки, кредиты, инвестиции или рисковые операции лучше отложить по меньшей мере на несколько дней после затмения.

3. Подписывать важные документы без проверки

Период затемнения может открывать скрытые нюансы. Следует внимательно перечитать все условия.

4. Провоцировать конфликты

Эмоции усиливаются, старые образы легко загораются. Ссоры в этот день могут иметь длительный эффект.

5. Игнорировать сигналы здоровья

Затемнение в Деве связано с самочувствием. Переутомление, бессонница, нервное напряжение могут усилиться.

6. Перегружать себя работой

Желание все контролировать может привести к изнурению.

я. Важно соблюдать баланс.

7. Давать обещания, которые сложно выполнить

Ситуация может быстро измениться. Лучше не фиксировать обязательство в нестабильный период.

Что же рекомендуют астрологи

завершать старые дела

проводить ревизию планов

отпускать то, что потеряло актуальность

уделять внимание здоровью

избегать спешки

Лунное затмение 3 марта 2026 года – это не день для резких шагов. Оно больше подходит для понимания и завершения, чем для стартов. Осторожность, внимательность к деталям и контроль эмоций помогут пройти этот период без излишних потерь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.