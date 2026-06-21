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"Мама не умерла": женщина случайно узнала правду, которая шокировала ее спустя десятки лет
Женщина в 70-летнем возрасте узнала, что ее действительно не усыновили, а продали на черном рынке.
Американка Диана Гохберг на протяжении десятилетий считала, что ее мать умерла, когда она была ребенком. Однако в 1993 году случайный разговор с другом семьи перевернул ее жизнь — он намекнул, что ее история совсем другая.
Об этом пишет The Sun.
«Меня продали на черном рынке»
В течение всей жизни Диана была уверена, что мать умерла, когда она была ребенком, а после ее усыновили. Начав собственное расследование, Диана выяснила, что ее история гораздо сложнее.
«Узнать, что меня усыновили, было одно, но узнать, что не было никаких документов или что мои записи о рождении ложны, было совсем другое. Я была в шоке. Они меня воспитали, и я их любила, это никогда не менялось. Меня беспокоила таинственность. Вырастая, я и не подозревала, сколько моей истории было скрыто от меня», — поделилась онаю
Последующие поиски привели к информации о биологической матери — 17-летней девушке, которая не могла воспитывать ребенка и согласилась на тайное соглашение. Познакомиться с ней Диане не удалось: по словам родственников, женщина умерла в молодом возрасте.
«Я не виню ее за то, что она сделала. Это было лучшее для всех в то время, и мои родители — ну, мои приемные — были очень любящими и добрыми», — рассказала Диана.
Несмотря на шокирующую правду, Диана не винит своих приемных родителей, воспитавших ее с любовью. В то же время, она стремится восстановить собственную идентичность и понять, как система незаконной продажи детей сделала возможным ее историю.
Ранее в Киеве правоохранители разоблачили женщину, пытавшуюся незаконно вывезти младенца за границу, выдавая себя за биологическую мать. По данным следствия, она воспользовалась программой суррогатного материнства, но при оформлении документов внесла ложные данные и указала себя матерью ребенка. После этого женщина пересекла границу и передала младенца иностранным супругам. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.