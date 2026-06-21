"Мама не померла": жінка випадково дізналася правду, яка шокувала її через десятки років

Історія Діани Гохберг

Реклама

Американка Діана Гохберг упродовж десятиліть вважала, що її мати померла, коли вона була дитиною. Однак у 1993 році випадкова розмова з другом сім’ї перевернула її життя — він натякнув, що її історія зовсім інша.

Про це пише The Sun.

«Мене продали на чорному ринку»

Упродовж всьогго життя Діана була впевнена, що мати померла, коли вона була дитиною, а після — її всиновили. Почавши власне розслідування, Діана з’ясувала, що її історія значно складніша.

Реклама

«Дізнатися, що мене усиновили, було одне, але дізнатися, що не було жодних документів або що мої записи про народження несправжні, було зовсім інше. Я була шокована. Вони мене виховали, і я їх любила, це ніколи не змінювалося. Мене непокоїла таємничість. Зростаючи, я й гадки не мала, скільки моєї історії було приховано від мене», — поділилася вонаю

Подальші пошуки привели до інформації про біологічну матір — 17-річну дівчину, яка не могла виховувати дитину і погодилася на таємну угоду. Зустрітися з нею Діані не вдалося: за словами родичів, жінка померла у молодому віці.

«Я не звинувачую її за те, що вона зробила. Це було найкраще для всіх на той час, і мої батьки — ну, мої прийомні — були дуже люблячими та добрими», — розповіла Діана.

Попри шокувальну правду, Діана не звинувачує своїх прийомних батьків, які виховали її з любов’ю. Водночас вона прагне відновити власну ідентичність і зрозуміти, як система незаконного продажу дітей зробила можливим її історію.

Реклама

Раніше у Києві правоохоронці викрили жінку, яка намагалася незаконно вивезти немовля за кордон, видаючи себе за біологічну матір. За даними слідства, вона скористалася програмою сурогатного материнства, але під час оформлення документів внесла неправдиві дані та вказала себе матір’ю дитини. Після цього жінка перетнула кордон і передала немовля іноземному подружжю. Їй загрожує до 7 років позбавлення волі.

Новини партнерів