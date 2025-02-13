Українка продала власну дитину, щоб купити авто – у скільки оцінила дочку

У Харкові правоохоронці затримали 22-річну жінку, яка продала власну дитину за 20 тисяч доларів. Вона не хотіла доглядати за новонародженою донькою та вирішила її позбутися. На виручені кошти жінка планувала купити авто, натомість тепер може сісти в тюрму.

Який термін загрожує горе-матері і що зараз із немовлям – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Правоохоронці затримали 22-річну жінку, яка продала свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Отримані гроші вона разом зі співмешканцем планувала витратити на купівлю автомобіля. Про це повідомили у Нацполіції. Правоохоронці отримали інформацію про продаж дитини, а коли дані підтвердились, вони організували спецоперацію. Жінка знайшла "покупця", домовилася про всі умови угоди, після чого вони узгодили час та місце для зустрічі. 12 лютого її затримали одразу після передавання дитини та отримання грошей.

Як виявилось, у жінки дитина не одна – у її помешканні знайшли ще й хлопчика, якому майже два роки. Зараз діти в безпеці під опікою лікарів, а жінці загрожує позбавлення волі.

І це не перший випадок, коли в Україні батьки жахливо вчиняють з власними дітьми. Нещодавно одеські поліцейські повідомили матері та її співмешканцю про підозру. Хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, після чого втрачав свідомість та мав порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися за допомогою до медиків, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Після смерті тіло малюка сховали в морозильнику.

Жінка також підозрюється за статтею, що передбачає неналежні умови для виховання дітей, а чоловіка звинувачують у недбалому зберіганні тіла. Суд уже обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Наразі триває слідство, а після завершення судових експертиз будуть уточнені правові наслідки для підозрюваних.

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ПРОСТО ШОК! УКРАЇНКА ПРОДАЛА ВЛАСНУ ДИТИНУ за $20 тисяч, ЩОБ КУПИТИ АВТО

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