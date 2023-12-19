Платье принцессы Дианы продали на аукционе за рекордную сумму: как оно выглядит

Платье от Жака Азагури, впервые было надето принцессой Дианой во время визита в Италию в 1985 году, его продали на аукционе за рекордные 1,1 миллиона долларов — в 11 раз выше ориентировочной цены.

Платье мароккано-британского модельера Жака Азагури, в котором Диана появилась во время визита во Флоренцию в 1985 году, а затем снова надела его по приезду в Канаду посетив Ванкуверский симфонический оркестр в 1986 году, ушло с молотка за рекордную сумму 1 148 080 долларов. Выигравшая ставка в 11 раз превысила первоначальную оценку в 100 000 долларов. Кто стал счастливым обладателем наряда, не сообщается.

Платье Жака Азагури, которое носила принцесса Диана / Фото: Getty Images

Эта продажа побила предыдущий мировой рекорд самого дорогого платья принцессы Дианы, когда ее фиолетовое вечернее платье от дизайнера Виктора Эдельштейна было продано за 604 800 долларов, пишет People.

По данным аукциона Julien's Auctions: "Платье с мягкими подплечниками включает черный бархатный лиф с вышитыми звездами металлизированной нитью из ткани Jakob Schlaepher и двухъярусную юбку из органзы королевского синего цвета с поясом и бантом. Юбка балерины стала прекрасным намеком на любовь Дианы к танцу и на то, что она покровительствует Английскому национальному балету".

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Помимо платья с молотка ушла розовая шифоновая блузка Emanuels, которую Диана носила на своем помолвочном портрете 1981 года, была продана на том же аукционе за 381 000 долларов, что почти в четыре раза больше. его первоначальная оценка составляла 80 000 долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали историю короткого черного вечернего наряда принцессы Дианы, которое называли "платьем мести".

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