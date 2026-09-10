- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 1 мин
Меган и Гарри застали в расплох новым распоряжением короля Чарльза III
Герцог и герцогиня Сассекские были застигнуты врасплох письмом, разосланным Букингемским дворцом 7 сентября в правительственные ведомства Великобритании и королевским чиновникам.
Принц Гарри и Меган Маркл были удивлены тем, как быстро Букингемский дворец от имени короля Чарльза распространил письмо, разъясняющее их статус членов королевской семьи, не являющихся действующими членами королевской семьи.
В письме высокопоставленный чиновник дворца подтвердил официальную позицию герцога и герцогини Сассекских. Сообщается, что письмо, выпущенное от имени отца Гарри, короля Чарльза, было передано команде Сассекских, пишет журнал People.
Представитель пары заявил, что супруги «немного удивлены, что их не уведомили об этом заранее», сообщает BBC.
В письме, напомним, указывалось, что Гарри и Меган являются «частными лицами» и по-прежнему не могут использовать свои титулы HRH (Его Королевское Высочество).
Как сообщили источники во дворце, эти разъяснения появились после «ряда запросов» о разъяснении ситуации с герцогом и герцогиней Сассекскими после их возвращения. Они были изданы лордом-камергером лордом Бенйоном по указанию короля Чарльза III и также были переданы команде герцога Сассекского.
В августе семья Сассекских переехала в Великобританию в преддверии начала учебного года их детей, семилетнего принца Арчи и пятилетней принцессы Лилибет. Предполагается, что они проживают в частном доме за пределами Лондона, но никаких подробностей по этому поводу нет.