Меган и Гарри застали в расплох новым распоряжением короля Чарльза III

Меган и Гарри / © Associated Press

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Принц Гарри и Меган Маркл были удивлены тем, как быстро Букингемский дворец от имени короля Чарльза распространил письмо, разъясняющее их статус членов королевской семьи, не являющихся действующими членами королевской семьи.

В письме высокопоставленный чиновник дворца подтвердил официальную позицию герцога и герцогини Сассекских. Сообщается, что письмо, выпущенное от имени отца Гарри, короля Чарльза, было передано команде Сассекских, пишет журнал People.

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Король Чарльз, Меган и Гарри / © Associated Press

Представитель пары заявил, что супруги «немного удивлены, что их не уведомили об этом заранее», сообщает BBC.

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В письме, напомним, указывалось, что Гарри и Меган являются «частными лицами» и по-прежнему не могут использовать свои титулы HRH (Его Королевское Высочество).

Как сообщили источники во дворце, эти разъяснения появились после «ряда запросов» о разъяснении ситуации с герцогом и герцогиней Сассекскими после их возвращения. Они были изданы лордом-камергером лордом Бенйоном по указанию короля Чарльза III и также были переданы команде герцога Сассекского.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

В августе семья Сассекских переехала в Великобританию в преддверии начала учебного года их детей, семилетнего принца Арчи и пятилетней принцессы Лилибет. Предполагается, что они проживают в частном доме за пределами Лондона, но никаких подробностей по этому поводу нет.

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