Зворушлива історія весільної сукні, яку відтворили для акторки Зої Салдани
2022 року на малі екрани вийшов серіал «З нуля», що розповідав романтичну, але і трагічну історію про американку та італійця, що покохали одне одного, але зіштовхнулися із трагедією. Головну роль в проєкті заграли Зої Салдана та італійський актор Еухеніо Мастрандреа.
Історія була біографічною і знята на основі мемуарів американської акторки Тембі Локк «З нуля: Спогади про кохання, Сицилію та здобуття дому». Під час створення серіалу творці намагалися бути якомога точнішими до подій і особливо відповідально підійшли до весільної сукні головної героїні, яку відтворили із неймовірною точністю, про що Тембі Локк сама розповіла.
«Люди часто запитують, які моменти з „З нуля“ насправді сталися в моєму житті. І хоча там багато сцен, що перегукуються з реальними спогадами, однією з моїх улюблених деталей є весільна сукня», — розповіла жінка.
«Коли я готувалася стати нареченою, я знайшла свою сукню абсолютно випадково. Це був останній зразок у бутику в Беверлі-Гіллз, і коли я її приміряла, вона сіла ідеально. Жодного підшиву! Пізніше я дізналася, що дизайнерка була темношкірою жінкою з ефіопським корінням, і в ту мить здалося, що всі зорі зійшлися», — додала Тембі Локк.
«Багато років потому, коли настав час знімати весільну сцену для „З нуля“, наша неймовірна костюмерна команда на чолі з @amandalynn.riley дбайливо відтворила ту сукню @amsale. Та сама гладка сатинова тканина, той самий елегантний виріз, той самий довгий шлейф, де зустрічаються дві квітки — те, що я завжди сприймала як тихий символ двох сердець, що стають одним. Коли Зої приміряла її вперше, на знімальному майданчику не було жодного сухого ока. Побачити ту сукню знову принесло радість, тугу й глибоку вдячність. Це було нагадування про любов, спадок і про те, як красиво мистецтво може віддзеркалювати життя».