142
2 хв

Чому кухарі по всьому світу замінюють соєвий соус на кокосовий

Не поспішайте уявляти смак кокоса, ця приправа може вас здивувати набагато сильніше.

Станіслава Бондаренко
Чому кухарі по всьому світу замінюють соєвий на кокосовий соус

Чому кухарі по всьому світу замінюють соєвий на кокосовий соус / © Associated Press

На полиці між рисовим оцтом і кунжутною олією у супермаркеті стоїть маленька, ніби непомітна пляшечка. Але саме її все частіше обирають провідні світові шефи. Йдеться про кокосові амінокислоти — сучасну альтернативу соєвому соусу, яка вже стала новою зіркою кухні, про це розповіло видання Martha Stewart.

Це недооцінена приправа та чудова заміна соєвого соусу. І дійсно, кокосові амінокислоти — універсальний, природний соус, який підходить навіть тим, кому соя чи глютен протипоказані.

Секрет у тому, з чого їх роблять. Сік кокосового цвіту — багатий на мікронутрієнти, які вручну збирають із пальм на Філіппінах. Його м’яко ферментують і додають трохи морської солі. Без жодних штучних підсилювачів або барвників.

Кокосові амінокислоти містять ті самі «будівельні блоки» білків, які є в яйцях, рибі чи крупах. І хоча соус не безсольовий, вміст натрію у ньому значно нижчий, ніж у традиційного соєвого.

Кокосові амінокислоти — це не те саме, що й рідка приправа з соєвих бобів, які виробляють із сої.

Умамі

Найімовірніше, ви очікуєте тропічного аромату, але ні. Він зовсім не смакує кокосом. За відчуттями — це легка версія соєвого соусу з тонким, м’яким посмаком. Він менш солоний та трохи солодкуватий, він підсилює смаки, а не перебиває його. У нього природна м’яка солодкість і тепла, делікатна насиченість, яка робить страви збалансованими.

На вигляд соус глибокого бурштинового кольору, з легкою густотою, яка додає стравам красивого блиску — ідеального для фінішної подачі.

Соєвий соус — класика. Але, як виявилось, не завжди універсальна. Кокосові амінокислоти дають менше солі та більше глибини. Вони насичують, але не «пересилюють» інші інгредієнти».

Цей соус можна використовувати 1:1 замість соєвого чи змішувати з ним для багатшого смаку. І ще одне, він підходить практично всім, адже не містить глютену та сої, підходить веганам і людям з алергіями. Тому для ресторанів це — справжня знахідка.

142
