Чому кухарі по всьому світу замінюють соєвий соус на кокосовий
Не поспішайте уявляти смак кокоса, ця приправа може вас здивувати набагато сильніше.
На полиці між рисовим оцтом і кунжутною олією у супермаркеті стоїть маленька, ніби непомітна пляшечка. Але саме її все частіше обирають провідні світові шефи. Йдеться про кокосові амінокислоти — сучасну альтернативу соєвому соусу, яка вже стала новою зіркою кухні, про це розповіло видання Martha Stewart.
Це недооцінена приправа та чудова заміна соєвого соусу. І дійсно, кокосові амінокислоти — універсальний, природний соус, який підходить навіть тим, кому соя чи глютен протипоказані.
Секрет у тому, з чого їх роблять. Сік кокосового цвіту — багатий на мікронутрієнти, які вручну збирають із пальм на Філіппінах. Його м’яко ферментують і додають трохи морської солі. Без жодних штучних підсилювачів або барвників.
Кокосові амінокислоти містять ті самі «будівельні блоки» білків, які є в яйцях, рибі чи крупах. І хоча соус не безсольовий, вміст натрію у ньому значно нижчий, ніж у традиційного соєвого.
Кокосові амінокислоти — це не те саме, що й рідка приправа з соєвих бобів, які виробляють із сої.
Умамі
Найімовірніше, ви очікуєте тропічного аромату, але ні. Він зовсім не смакує кокосом. За відчуттями — це легка версія соєвого соусу з тонким, м’яким посмаком. Він менш солоний та трохи солодкуватий, він підсилює смаки, а не перебиває його. У нього природна м’яка солодкість і тепла, делікатна насиченість, яка робить страви збалансованими.
На вигляд соус глибокого бурштинового кольору, з легкою густотою, яка додає стравам красивого блиску — ідеального для фінішної подачі.
Соєвий соус — класика. Але, як виявилось, не завжди універсальна. Кокосові амінокислоти дають менше солі та більше глибини. Вони насичують, але не «пересилюють» інші інгредієнти».
Цей соус можна використовувати 1:1 замість соєвого чи змішувати з ним для багатшого смаку. І ще одне, він підходить практично всім, адже не містить глютену та сої, підходить веганам і людям з алергіями. Тому для ресторанів це — справжня знахідка.