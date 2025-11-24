Сода чи вода: як правильно мити фрукти / © Credits

Чи достатньо простої проточної води, чи справді харчова сода — «екологічний порятунок», як стверджують соцмережі. Видання Мartha Stewart дало відповідь на це питання ці вона виявилася набагато цікавішою, ніж просто «так» або «ні».

Харчова сода часто позиціонується як натуральний спосіб очистити фрукти від усього зайвого, від забруднень до пестицидів. І в цьому є частка правди. Вона справді допомагає розм’якшувати та «відпускати» бруд або деякі залишки пестицидів.

Але тут важливо розуміти нюанс, сода не є антибактеріальним засобом і не дезінфікує продукти. Вона працює як дуже м’який «детергент». Тож якщо хтось каже, що сода вбиває бактерії — це міф.

Замочування у соді

Замочування яблук у содовому розчині може зменшити рівень двох конкретних пестицидів. Але робити «ванну зі содою» для всіх фруктів — не найкраща ідея. Є ризик, про який мало хто знає — термічний шок.

Якщо вода значно тепліша чи холодніша за фрукт, бактерії з води можуть бути втягнуті всередину через мікроскопічні пори на шкірці. Це означає, що довге замочування може бути навіть небезпечним.

Тому краще коротке занурення та швидке ополіскування, а от довге замочування — ні.

Як правильно використовувати соду

Якщо ви все ж хочете помити фрукти із содою, робіть це правильно:

Приготуйте слабкий розчин. 1 ч. л соди на 1 л або навіть на 3–4 л води. Це не має бути густий мийний коктейль. Занурте фрукт у розчин і обережно потріть. Лише кілька секунд, 5–10 цілком достатньо. Ретельно промийте під холодною проточною водою. Це ключовий крок, саме вода змиває все, що сода «підняла» з поверхні.

Чи замінює сода просте миття водою

Сода може пінитися та утворювати дрібні бульбашки, які разом із рухом рук допомагають видаляти фізичні забруднення. Але холодна проточна вода сама по собі достатньо ефективний, доказовий та безпечний метод.

Миття під проточною водою — це золотий стандарт. Сода — лише додатковий інструмент, який можна застосовувати, але не як основний спосіб.

Поради

Яблука та груші. Чудово підходять для содового ополіскування, адже мають гладку шкірку та низькі ризики.

Виноград. Краще класти гроно у друшляк і рухати у содовому розчині, а потім ретельно промити.

Банани. Їх можна просто сполоснути водою, шкірку ми не їмо.

Дині та кавуни. Обов’язково мити. За нарізання бактерії з поверхні потрапляють всередину. Можна використати соду, але без замочування, лише швидка чистка щіткою та вода.

Ягоди (полуниця, лохина, малина). Найделікатніші. Содовий розчин може нашкодити структурі, ягода починає водяніти та швидше псуватися. Тут правило просте, швидко промити під прохолодною водою та й все.

Магазинні «засоби для миття фруктів»

Вони не дезінфікують, як і сода.

Більшість — це маркетинг.

Вони не сильно переважають простій воді.

Сода — хороший додатковий інструмент для очищення деяких фруктів, особливо з гладкою шкіркою. Але вона не вбиває бактерії та не повинна замінювати основний метод. Якщо сумніваєтеся, просто мийте під прохолодною проточною водою та злегка потріть руками чи щіткою. Це найпростіший, безпечний та науково підтверджений спосіб.