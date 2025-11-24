Чим заклеїти дерев’яні вікна, як швидко закласти щілини від протягів

Як утеплити старі дерев’яні вікна

Реклама

У старих будинках все ще зустрічаються вікна з перекошеними стулками та купою шарів фарби. Взимку через них відчутно віє холодом, що призводить до значних тепловтрат. Попри те, що дерев’яні вікна вважаються екологічнішими та забезпечують природну вентиляцію, з часом рами розсихаються, і з’являються щілини, які доводиться утеплювати.

Утеплення вікон, або, точніше, їхня герметизація, допомагає довше зберігати тепло в приміщенні та економити на опаленні.

Для чого потрібно утеплювати дерев’яні вікна

На відміну від металопластикових конструкцій, дерев’яні рами можуть вбирати вологу навіть під шарами фарби. В результаті дерево розширюється, і стулки починають туго входити в раму. Потім, віддаючи вологу, дерево всихає, і навколо стулок з’являються проміжки.

Реклама

Через сезонні коливання температури та вологості елементи дерев’яного вікна втрачають вихідну форму. Щілини з’являються як на стиках стулок з рамою, так і по периметру віконної коробки. Також з часом починає піддувати з-під шибок, якщо фіксуючі штапики погано прилягають. У теплу пору року це не критично, але в мороз від вікна відчутно прохолоджує. Якщо нічого не зробити, кімната з дерев’яним вікном завжди буде холоднішою за аналогічну, де встановлений склопакет.

навіть наявність подвійної рами не рятує в морози, тому що таке вікно не герметичне, оскільки елементи з часом змінюють геометрію, зношуються і не примикають один до одного. якщо обстежити таке вікно тепловізором — приладом, який показує теплове випромінювання об’єктів, — видно сильні температурні перепади. через щілини в рамі та по її периметру проникає холод.

Чим та як утеплити дерев’яні вікна

Є кілька простих, але дієвих способів зробити дерев’яне вікно непродувним.

Малярський скотч

малярський скотч є простим та доступним способом герметизації вікон. він добре приклеюється до різних поверхонь, а його головна перевага в тому, що після завершення зими його легко зняти, і він не залишає липких слідів на рамі чи фарбі. у продажу є стрічки різної ширини, що дозволяє підібрати скотч під будь-яку щілину.

Реклама

щоб утеплити вікно, потрібно ретельно заклеїти малярною стрічкою всі стики (місця прилягання) стулок з віконною рамою по всьому периметру. якщо є протяг, також потрібно заклеїти стик рами з підвіконням і стики рами з бічними та верхніми укосами.

для якісного результату потрібно дотримуватися такої послідовності дій: спочатку слід вимити раму і зачекати, доки поверхня повністю висохне. потім необхідно акуратно розтягнути стрічку на всю довжину або висоту потрібної ділянки, щоб перекрити щілину, розгладжуючи її. скотч краще відмотувати прямо з бобіни і відрізати в кінці, зробивши невеликий нахлест, це швидше і зручніше, ніж відміряти та відрізати його заздалегідь. весь процес наклеювання простий і займає від сили годину.

варто пам’ятати, що тонкий скотч усуває лише протяг, але при сильних морозах стики може проморожувати наскрізь. крім того, після утеплення вікно зі стулками на зиму перетворюється на глухе — його не можна відкрити, не знявши скотч, хоча при бажанні його можна зняти, відкрити стулку і потім наклеїти заново. малярним скотчем утеплюють не тільки дерев’яні, а й погано відрегульовані пластикові вікна, якщо вони нещільно прилягають.

Термолента, або теплострічка

Термолента — це самоклеюча смуга, виготовлена зі спіненого поліетилену, яка зазвичай має товщину два міліметри. Цей матеріал є ефективнішим за звичайний скотч, оскільки спінений поліетилен виступає як теплоізоляційний матеріал. Стрічка не лише перекриває підсмоктування холодного повітря та витік теплого, але й запобігає проморожуванню стиків за рахунок своєї більшої товщини та спіненої структури.

Реклама

Важливо пам’ятати, що, як і у випадку з малярною стрічкою, цей спосіб перетворює вікно на глухе — відкрити його не вийде, не відклеївши стрічку.

Ущільнювач гумовий з i-профілем

Гумовий ущільнювач з i-профілем розрахований на зазори розміром від одного до двох міліметрів. Його кріплять не на лицьову частину рами, а на торці — або на стулку, або на саму раму по всьому периметру. Для забезпечення кращого притиску ущільнювач зазвичай краще фіксувати саме на рамі.

Головна перевага цього способу полягає в тому, що при закритому вікні ущільнювача не видно, а стулки залишаються повністю функціональними, і за бажання їх можна відкрити. Ззавдяки цьому таке утеплення можна не прибирати з настанням весни, а використовувати його цілий рік.

Універсальний ущільнювач для дверей та вікон простий у встановленні — достатньо лише відрізати потрібну довжину, зняти захисну плівку та приклеїти його до сухої, попередньо знежиреної поверхні.

Реклама

Чим закрити щілини навколо віконної рами

З часом віконна коробка відходить від отвору, утворюючи щілини. На відміну від сезонного закладення стиків, цю проблему можна вирішити кардинально, використовуючи герметики або шпаклівки.

Акрилові герметики

Акрилові герметики ідеально підходять для закладення щілин навколо віконної рами, оскільки акрил максимально наближений до деревини за своїми властивостями. Завдяки цьому матеріал не почне тріскатися, прослужить роками.

Для зручності роботи краще використовувати тубу з наконечником та спеціальний пістолет з важелем. Перед початком застосування герметика поверхні обов’язково потрібно знепилити, знежирити та просушити. Потім, натискаючи на важіль пістолета, необхідно заповнити щілини.

Шар можна легко розрівняти пластиковим або гумовим шпателем, а у важкодоступних місцях можна просто пройтися пальцем, оскільки акрил є нейтральним та нешкідливим.

Реклама

Після повного висихання поверхня стає стійкою до вологого прибирання та, при необхідності, підлягає фарбуванню.

Герметиком зазвичай обробляють глухі стулки вікна та щілини по периметру рами. Можна використовувати універсальний герметик, який підходить до всіх матеріалів, таких як дерево, пластик, бетон та штукатурка.

Акрилова шпаклівка

Акрилова шпаклівка являє собою еластичну та сметаноподібну пасту, яку наносять шпателем на чисту та суху поверхню. Вона може бути кольорована в колір цінних порід, але для віконних рам найчастіше використовують універсальну акрилову шпаклівку, призначену для внутрішніх або зовнішніх робіт.

Якщо порожнечі, які потрібно закрити, є глибокими, застосовують метод у два підходи: спочатку забивають розчин, заповнюючи порожнечі, а після його схоплювання — закладають щілину нарівні з рамою.

Реклама

Шпаклівкою також можна ефективно відновити відколи та вади рами, які порушують загальну герметичність вікна.

Як скоротити тепловтрати через дерев’яні вікна

Закладення щілин ефективно відсікає надходження холодного та сирого повітря з вулиці, але цей захід не може повністю усунути всі тепловтрати. Це пов’язано з тим, що звичайні вікна, які не мають енергозберігаючої функції, мають значно гірший теплоопір порівняно зі стінами будинку.

Поліетиленова плівка зовні

Закриття старих дерев’яних вікон зовні щільною поліетиленовою плівкою є так званим «дідівським», але цілком ефективним способом припинити відтік тепла.

Для надійної фіксації плівки до віконної коробки використовують дерев’яні штапи або тонкі рейки. Плівка, набита зовні рами, створює нерухомий повітряний прошарок, а повітря, як відомо, є відмінним утеплювачем. Тому цей метод реально працює. у випадках, коли вікна розташовані на великій висоті. Плівку, за необхідності, можна прибити до рами і з внутрішньої сторони.

Реклама

Іші популярні методи

Для захисту від протягів у народі часто використовують поролон, вату, газети та декоративні тканинні подушки, які кладуть на підвіконня. Цці варіанти не є найбільш естетичними та, що важливіше, не завжди практичні.

Справа в тому, що взимку на шибках існує високий ризик появи конденсату, через що вікна можуть «плакати». Поролон, папір чи тканина будуть активно вбирати цю вологу і не лише втратять свої властивості як утеплювачі, а й можуть стати розсадниками цвілі.

Проте, якщо в будинку налагоджена хороша вентиляція і вікна залишаються сухими, то такі додаткові утеплювачі, безперечно, допоможуть посилити захист від протягів. Наприклад, декоративний валик допоможе запобігти протягу та проморожуванню лише по нижній частині вікна, але він не захистить по всьому периметру.

Варто пам’ятати про головний парадокс утеплення вікон — чим герметичніше ви заробите щілини, тим вища ймовірність, що вікна почнуть запітніти. Адже герметизуючи вікно, ви блокуєте приплив повітря, а отже, природна вентиляція у квартирі працюватиме гірше. Волога від дихання, готування та прання, якщо її не видаляти з квартири, осідатиме на холодних поверхнях — шибках.

Реклама

Тому повна герметизація вікон потребує вирішення питання з вентиляцією, наприклад, компенсацію притоку повітря через стіновий клапан. Інакше ви можете вирішити проблему протягів, але зіткнутися з іншими — вологістю та задухою.

Отже, утеплення вікон зазвичай зводиться до герметизації щілин, через які всередину потрапляє холодне повітря, а назовні витікає тепле. Якщо в холодну пору року немає необхідності відкривати стулки — оптимальним вибором буде малярський скотч або теплострічка. Коли потрібно зберегти функціональність стулок — доцільно використовувати гумовий ущільнювач.

При утепленні важливо стежити за вентиляцією — герметизація вікон відсіче приплив повітря, як результат — висока вологість, конденсат на вікнах та ймовірність появи цвілі.