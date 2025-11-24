Реклама

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) стала єдиним приватним ЗВО серед українських університетів в міжнародному рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2026. Це вже другий рік поспіль, коли Академія представлена в цьому рейтингу університетів, одному з найавторитетніших у світі.

Цьогоріч МАУП суттєво покращила свої позиції як на національному, так і на міжнародному рівнях. Академія піднялася одразу на 21 сходинку в Європі — з 499 на 478 місце, а також зміцнила свої результати в Україні, посівши аж 8 місце серед лише 18 найкращих ЗВО країни, що змогли потрапити до рейтингу. Така динаміка підкреслює системну роботу Академії над екологічними, соціальними та управлінськими аспектами розвитку.

Особливо високі результати МАУП продемонструвала у напрямі Environmental Sustainability, де посіла 2 місце в Україні та увійшла до 351 найкращого університету світу. Такий показник відображає ефективність екологічної політики Академії, впровадження ресурсоефективних рішень та розвиток “зелених” практик в інфраструктурі й освітньому середовищі.

Важливим досягненням є й висока оцінка МАУП у категорії Governance — Академія увійшла до 525 найкращих університетів світу за рівнем прозорості, підзвітності та якості управління. У цьому напрямі МАУП також показала одні з найкращих результатів серед українських ЗВО, зокрема щодо рівності, добробуту студентів та соціального впливу.

Включення МАУП до рейтингу QS Sustainability 2026 демонструє зростання міжнародної впізнаваності Академії та її вагомий внесок у розвиток сталих практик, екологічної культури та соціальних програм. МАУП продовжуватиме розширювати свої ініціативи у сфері сталого розвитку та впроваджувати найкращі глобальні підходи, зміцнюючи свої позиції у світовому освітньому просторі.