ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

МАУП — єдиний приватний університет України в рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2026 Новини компаній

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) стала єдиним приватним ЗВО серед українських університетів в міжнародному рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2026. Це вже другий рік поспіль, коли Академія представлена в цьому рейтингу університетів, одному з найавторитетніших у світі.

Цьогоріч МАУП суттєво покращила свої позиції як на національному, так і на міжнародному рівнях. Академія піднялася одразу на 21 сходинку в Європі — з 499 на 478 місце, а також зміцнила свої результати в Україні, посівши аж 8 місце серед лише 18 найкращих ЗВО країни, що змогли потрапити до рейтингу. Така динаміка підкреслює системну роботу Академії над екологічними, соціальними та управлінськими аспектами розвитку.

Особливо високі результати МАУП продемонструвала у напрямі Environmental Sustainability, де посіла 2 місце в Україні та увійшла до 351 найкращого університету світу. Такий показник відображає ефективність екологічної політики Академії, впровадження ресурсоефективних рішень та розвиток “зелених” практик в інфраструктурі й освітньому середовищі.

Важливим досягненням є й висока оцінка МАУП у категорії Governance — Академія увійшла до 525 найкращих університетів світу за рівнем прозорості, підзвітності та якості управління. У цьому напрямі МАУП також показала одні з найкращих результатів серед українських ЗВО, зокрема щодо рівності, добробуту студентів та соціального впливу.

Включення МАУП до рейтингу QS Sustainability 2026 демонструє зростання міжнародної впізнаваності Академії та її вагомий внесок у розвиток сталих практик, екологічної культури та соціальних програм. МАУП продовжуватиме розширювати свої ініціативи у сфері сталого розвитку та впроваджувати найкращі глобальні підходи, зміцнюючи свої позиції у світовому освітньому просторі.

Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie