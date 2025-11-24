Рослинний гороскоп друїдів на 24 листопада: Ракам — м’якість, Козерогам — розторопша

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

24 листопада — це момент природного сповільнення, коли енергія стає рівною, передбачуваною й тихою. У такі дні особливо важливо прислухатись до тіла, пам’ятати про свій ресурс і вибирати турботливі рішення. Рослинний гороскоп відкриває символічні підказки рослин, які супроводжують кожен знак цього дня.

Рослинний гороскоп на 24 листопада 2025 року

Овен — Червоний імбир

Червоний імбир пробуджує сміливість. Ви легко зрушите з місця те, що застигло. Головне — діяти без поспіху, але впевнено.

Телець — Материнка гірська

Гірська материнка підтримує відчуття затишку та стабільності. Це день побутових радостей, теплих ритуалів і маленьких приємностей.

Близнята — М’ята лимонна

Лимонна м’ята допомагає легко приймати рішення. Ви зможете побачити ситуацію з іншого боку й уникнути зайвих хвилювань.

Рак — Лаванда тиха

Тиха лаванда приносить м’якість, внутрішній комфорт і спокій. Добре присвятити цей день дому, родині й турботі про себе.

Лев — Рожева троянда

Рожева троянда відкриває тепло серця. Ви можете отримати знак уваги або сказати комусь важливі слова. День настроює на любов і красу.

Діва — Шавлія біла

Біла шавлія очищує думки. Ви зможете завершити справи, які довго висіли, й розставити пріоритети. День сприятливий для організації й впорядкування.

Терези — Фіалка біла

Біла фіалка вчить ніжності до себе. Варто уповільнитись, не робити різких кроків і берегти свій ресурс. Ласка до себе — головний інструмент цього дня.

Скорпіон — Півонія червона

Червона півонія приносить емоційне розкріпачення. Ви можете відчути силу сказати правду або вирішити те, що давно відкладали.

Стрілець — Куркума сонячна

Сонячна куркума дає мотивацію і внутрішній тонус. Це день для невеликих, але чітких кроків уперед. Не розпорошуйте енергію.

Козоріг — Розторопша

Розторопша підтримує відновлення і витривалість. Ви здатні до мудрих рішень і довгострокових кроків. Це день, коли важливо довіритись своїм планам.

Водолій — Евкаліпт срібний

Срібний евкаліпт звільняє простір для нових думок. Прогулянка на повітрі або зміна обставин допоможе знайти нові ідеї.

Риби — Лотос рожевий

Рожевий лотос сприяє натхненню та глибоким почуттям. День підходить для творчості, тихих ритуалів або роботи зі снами.

24 листопада — день м’якого, дбайливого ставлення до себе. Пийте теплі напої, тримайте ритм спокійним і дозволяйте собі робити менше, але якісніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

