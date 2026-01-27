Як позбутися зайвого одягу без жалю: 7 розумних порад

Стос светрів / © Credits

Реклама

Розхмотлошення не тільки звільняє місце для речей , які ви справді любите, але й полегшує навігацію у вашій шафі.

Це може здаватися складним, але професійні органайзери пропонують прості стратегії, які допоможуть вам бути рішучішими та зробити цей процес вартим уваги. Ось 7 розумних порад, які фахівці дали TheSpruce .

Чому так важко позбутися безладу в шафі

Існує безліч причин, чому люди накопичують одяг: від любові до гарного розпродажу до сентиментальних прив’язаностей — адже одяг може нагадувати вам про особливі події, подарунок чи подорож. Є й мрії, наприклад, думка про те, що одного разу ви зможете вдягнути розкішну вечірню сукню.

Реклама

Звичайно, якщо ви витратили свої важко зароблені гроші на річ, це також може ускладнити розлучення. Зрештою, краще знати, що ви насправді носите, і чи може віддача предмета одягу насправді допомогти комусь іншому більше.

Сортуйте речі за спільною категорією

Почніть з того, що вийміть одяг зі своєї шафи, але не просто кидайте його купами на підлогу. Натомість відсортуйте його за категоріями.

Короткий рукав з іншим коротким рукавом, штани з іншими штанами тощо. Це важливий перший крок, щоб ви знали, що у вас є і скільки. Після цього легше розвантажувати.

Ви також можете використати це як можливість протерти полиці шафи та пропилосити підлогу.

Реклама

Зосередьтеся на одній секції за раз

Тим не менш, вам не потрібно і, мабуть, не варто очищати всю шафу за один раз.

Прийняття великої кількості рішень може бути дуже виснажливим. Ви завжди можете навести порядок в одній категорії за раз, а потім перейти до іншої категорії наступного дня. Маленькі кроки є ключовими, навіть якщо ви починаєте лише з однієї шухляди. Це допоможе запобігти перевантаженню, але все одно отримаєте результати, якщо ви будете послідовними.

Вирішіть: чи подобається вам це, чи користуєтеся

Коли справа доходить до вирішення, чи залишати щось чи ні, є просте правило: якщо ви це не любите або не користуєтеся цим, позбудьтеся цього. Під час позбавлення від зайвого запитайте себе, чи купили б ви цю річ знову. Якщо відповідь негативна, то відпустіть її. Також варто подумати, чи в порядку річ, чи вона забруднилася, чи потребує ремонту.

Виділіть час, щоб приміряти одяг, у якому ви не впевнені, і прийміть рішення, коли подивитеся в дзеркало.

Реклама

Не зациклюйтеся на одному предметі

Можливо важко вирішити, що залишити, але важливо не дозволяти одному предмету одягу вас засмучувати. Якщо ви не впевнені, чи варто його позбуватися чи ні, залиште його наразі; ви завжди можете переглянути це рішення пізніше. Почніть з легших рішень під час позбавлення від мотлоху, а потім переходьте до складніших для вас.

Також не зайвим буде звернутися за допомогою, щоб полегшити процес. Завжди чудово отримати чесну думку від довіреного друга про те, як одяг вам пасує.

Розділіть речі для донації та переробки

Після того, як ви вибрали, що залишити, настав час зосередитися на тому, від чого ви позбавляєтеся. Це означає відкладати речі для доброчинності — цей одяг має бути в хорошому стані. Одяг, який занадто пошкоджений для носіння, можна покласти в іншу купу або коробку для переробки.

Зберігайте схожі речі разом

Коли ви будете готові повернути одяг до шафи або комода, вам потрібно буде організувати його за категоріями, щоб ви чітко знали, що все там є. Це буде легше, якщо ви вже зробили сортування перед викиданням.

Реклама

Тож усі ваші сорочки повинні висіти разом у шафі, усі ваші складені светри можна покласти на комод або полицю шафи, і так дальше, поки все не буде прибрано.

Використовуйте однакові вішалки

Відповідні вішалки — чудовий спосіб підтримувати порядок у шафі набагато довше. Це створює заспокійливу візуальну атмосферу в шафі. Ви навіть можете придбати вішалки з оксамитовою підкладкою, щоб за

Наявність вішака для ременів може бути зручною. Саме ці дрібні деталі допомагають зберегти ваш одяг без зайвого мотлоху не лише зараз, але й надовго.