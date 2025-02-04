Астрологічний прогноз на 4 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яке слово, сказане цього дня, справлятиме вплив на життєві події – як самої людини, так і тих, хто перебуває поруч, що дуже важливо враховувати, спілкуючись із іншими.

Символ дня: жезл.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: сапфір, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть продовжитися довго і стати причиною серйозних ускладнень, тому дуже важливо берегтися від переохолодження.

Харчування дня: будь-які обмеження в харчуванні дадуть очікуваний результат.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани для залучення талану в кар'єрі, бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються протягом кількох днів.

Табу дня: брехня, навіть на порятунок, негативно позначиться на стосунках із людиною, якій ми її піднесемо.

Цитата дня: «Шукайте людей, розмови з якими вартували б гарної книжки, і книжки, читання яких коштувало б розмов із філософами» (П'єр Буаст).

Читайте також: