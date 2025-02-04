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Астрологический прогноз на 4 февраля

Астрологический прогноз на 4 февраля

Сапфир - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любое слово, сказанное в этот день, окажет влияние на жизненные события – как самого человека, так и тех, кто находится рядом с ним, что очень важно учитывать, общаясь с другими  людьми.

Символ дня: жезл. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза.

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлиться долго и стать причиной серьезных осложнений, поэтому очень важно беречься от переохлаждения. 

Питание дня: любые ограничения в питании дадут ожидаемый результат.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы для привлечения удачи в карьере, бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в течение нескольких дней. 

Табу дня: ложь, даже во спасение, негативно отразится на отношениях с человеком, которому мы ее преподнесем. 

Цитата дня: "Ищите людей, разговоры с которыми стоили бы хорошей книги, и книги, чтение которых стоило бы разговоров с философами" (Пьер Буаст). 

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