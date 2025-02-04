Астрологический прогноз на 4 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любое слово, сказанное в этот день, окажет влияние на жизненные события – как самого человека, так и тех, кто находится рядом с ним, что очень важно учитывать, общаясь с другими людьми.
Символ дня: жезл.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: сапфир, бирюза.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлиться долго и стать причиной серьезных осложнений, поэтому очень важно беречься от переохлаждения.
Питание дня: любые ограничения в питании дадут ожидаемый результат.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы для привлечения удачи в карьере, бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в течение нескольких дней.
Табу дня: ложь, даже во спасение, негативно отразится на отношениях с человеком, которому мы ее преподнесем.
Цитата дня: "Ищите людей, разговоры с которыми стоили бы хорошей книги, и книги, чтение которых стоило бы разговоров с философами" (Пьер Буаст).
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