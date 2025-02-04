В ООН засудили російський обстріл інтернату у Суджі

В ООН засудили російський удар по інтернату в Суджі Курської області, в результаті якого кілька цивільних осіб загинули та зазнали поранень.

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

На прохання прокоментувати дії російської армії, він заявив, що удари по цивільних є неприйнятними.

"Ми бачили, як це насправді відбувається - бомбардування об'єктів в українських містах, що ми однозначно засуджуємо, - сказав він. - Ми також засуджуємо нещодавній смертельний вибух у школі-інтернаті, де розміщалися цивільні особи, які готувалися до евакуації, у контрольованому Україною місті Суджа Курської області".

Крім того, Дюжаррік нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки проти цивільних осіб та об'єктів.

"Будь-які подібні напади неприйнятні, вони повинні бути негайно припинені", - додав речник генсека ООН.

Раніше повідомлялося, що російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано.

Ми раніше інформували, що у Курській області Москва безжально закидає своїх же громадян багатотонними КАБами, повністю відрізавши містечка й села від електрики та води.

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