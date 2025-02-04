В ООН осудили российский обстрел интерната в Судже

В ООН осудили российский удар по интернату в Судже Курской области, в результате которого несколько гражданских лиц погибли и получили ранения.

Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

На просьбу прокомментировать действия российской армии, он заявил, что удары по гражданским неприемлемы.

"Мы видели, как это действительно происходит — бомбардировки объектов в украинских городах, которые мы однозначно осуждаем, — сказал он. — Мы также осуждаем недавний смертельный взрыв в школе-интернате, где размещались гражданские лица, готовившиеся к эвакуации, в контролируемом Украина в городе Суджа Курской области".

Кроме того Дюжаррик напомнил, что международное гуманитарное право запрещает атаки против гражданских лиц и объектов.

"Любые подобные нападения неприемлемы, они должны быть немедленно прекращены", — добавил спикер генсека ООН.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. Удар нанесен целенаправленно.

Мы ранее информировали, что в Курской области Москва безжалостно забрасывает своих же граждан многотонными КАБами, полностью отрезав городки и села от электричества и воды.

Читайте также: