Трамп хоче рідкоземельні метали України: що відповів Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву президента США Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на наші рідкісноземельні ресурси.

Про це глава держави сказав під час брифінгу з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Президент України нагадав, що це важливий економічний пункт, який є у "плані перемоги" – "ми відкриті для американських інвестицій".

"Йдеться не лише рідкісноземелені метали, а в цілому про інвестиції. Корисні копалини України – в нас їх достатньо", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що Росія ще 2014 року окупувала українські землі, де були великі об'єми корисних копалин.

"Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо", – додав Зеленський.

Глава державизазначив, що ще у вересні говорив про це на зустрічі з Трампом у Нью-Йорку.

"Я говорив йому, що ми – відкриті. Ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній, і з задоволенням. Бо якщо це буде все під контролем Росії – туди зайдуть інші країни, інші компанії. Безпосередньо, я впевнений, і Іран, і Північна Корея. Те, що я про це з ним говорив – це факти. Я знаю, що бізнес Америки дуже зацікавлений входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок у нас", – наголосив Зеленський.

Не тільки корисні копалини, але й АЕС

Як приклад, він навів окуповану Запорізької АЕС, яка однією з найбільших атомних станцій у світі і виробляла 6 ГВт генерації.

"Візьміть сьогодні один блок. Щоб побудувати один блок, треба мільярди грошей. І станції в Сполучених Штатах – 2-3 блоки – коштують 10-15 млрд. Їхня собівартість. А плюс те, що може генерувати ця станція. Це гроші щодня. Сьогодні в Україні через окупацію і через атаки ми імпортуємо 300 МВт. Уявіть собі, що це таке... Ми імпортуємо, а у нас є – це наше право власності. У нас є 6 ГВт. І тому тут питання не тільки у корисних копалинах. Питання у багатьох речах. Атомка – ми також відкриті до партнерства з іншими країнами", – заявив Зеленський.

"Ми відкриті до цього": Зеленський про заяву Трампа про допомогу в обмін на рідкоземельні метали

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче запропонувати Україні угоду про надання військової допомоги в обмін на корисні копалини країни.

Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц розкритикував Трампа за вимогу українських ресурсів в обмін на допомогу.

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