Зеленський розповів, коли до Києва приїде "американська команда"

Визначено робочі дати візиту команди спецпредставника президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіта Келлога, наразі узгоджуються деталі складу делегації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Відбуваються контакти між нашими командами. Я думаю, що саме зараз голова Офісу Президента завершив розмову з Волтцем (радник Трампа з питань нацбезпеки), і з Келлогом (спеціальний представник Трампа щодо питань України та Росії). Моя команда мала контакт вчора. І ми узгоджуємо дати, у нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - розповів він.

Також він прокоментував заяву Дональда Трампа про можливу угоду, за якою США надаватимуть допомогу Україні в обмін на її природні ресурси.

"Ми відкриті до того, що все це (корисні копалини – ред.) може бути розроблене з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще у вересні, коли в нас була зустріч із президентом Трампом", – заявив голова держави.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи зможе Дональд Трамп примусити Путіна до миру. Очільникові Білого дому під силу переконати диктатора РФ, вважає український лідер.

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