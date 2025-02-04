Чи вигідно Україні постачати до США рідкоземельні метали: Милованов відповів

Тимофій Милованов переконаний, що український уряд надасть ці ресурси.

Постачання рідкоземельних металів до США в обмін на подальшу підтримку – це вигідна можливість для України.

Таку думку висловив ексміністр економіки України, президент приватної "Київської школи економіки" Тимофій Милованов.

Милованов вважає, що Україна постачатиме рідкоземельні метали до США.

"Я переконаний, наш уряд охоче їх надасть. Тож це можливість для нас і вигідна для Трампа", – написав він у Мережі.

Економіст також зазначив, що натомість президент Росії Володимир Путін не може дати Трампу нічого, окрім лестощів і обману, і американський лідер це знає.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість обміну рідкоземельних металів з України на подальшу американську підтримку.