Чому угода про метали для США – найкраще рішення для України: експерт усе пояснив

Якщо США вкладуть десятки мільярдів доларів і почнуть видобувати ресурси, які розташовані на Донбасі, то вони захищатимуть свої інвестиції.

Потенційна угода України зі США про зброю і допомогу в обмін на рідкісні метали була б найкращим рішенням для Києва. Зокрема – тому що це стане одним із елементів гарантій безпеки для України на майбутнє.

Таку думку політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов висловив у ефірі Radio NV.

Експерт акцентував, що наївно було б сподіватись, що президент США Дональд Трамп виключно зі своїх гуманістичних міркувань продовжуватиме підтримувати Україну. І саме тому у "Плані перемоги" українського президента Володимира Зеленського був закладений пункт про рідкоземельні матеріали та корисні копалини для союзників.

Політолог зауважив, що їхній видобуток може розпочатись тільки після завершення війни.

Несвітайлов також пояснив, чому така угода була б вигідною для України.

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"Більшість із цих корисних копалин на 6 трильйонів доларів знаходиться на території Донбасу. І якщо США допоможуть нам повернути ці території, розмінувати ці території, на що підуть десятки, а то й сотні мільярдів доларів, побудувати там відповідну інфраструктуру для видобутку, для людей, які нададуть робочі місця, які зроблять величезні мільярдні інвестиції, то нехай видобувають. Тому що в підсумку це стане одним із елементів безпекових гарантій для України на майбутнє, оскільки якщо Штати інвестують десятки мільярдів доларів і почнуть видобувати ці ресурси, то вони будуть свої інвестиції захищати", – розповів експерт-міжнародник.

"Це не буде відбуватись так, що поки війна, почнеться видобуток і продаж чи просто вивезення цих матеріалів з України. Якщо це гарантує зараз нам отримання допомоги, зброї для України, то це ледь не найкраща можливість для нас", – наголосив Несвітайлов.

Нагадаємо, Трамп запропонував Україні угоду: надання державі подальшої військової та економічної допомоги в обмін на доступ США до рідкоземельних ресурсів. Близьке до Зеленського джерело Financial Times повідомило, що слова Трампа "здаються узгодженими з "Планом перемоги", який йому представили восени.