Обстріл Ізюма: скільки людей постраждало, що відомо про руйнування

Внаслідок російського удару балістикою по Ізюму постраждало понад 40 людей. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків. Наразі зашивають вікна, двері, а також проводиться обхід квартир і будинків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Ізюму 4 лютого

За даними ОВА:

Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир, там вибиті вікна;

Понад 40 осіб звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані;

Серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років, їхній стан оцінюють як середній.

Обстріл Ізюму 4 лютого

Пошуково-рятувальна операція завершена.

Обстріл Ізюму 4 лютого

"За нашою інформацією, наразі під завалами людей немає", - наголосив посадовець.

Обстріл Ізюму 4 лютого

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Є загиблі, а серед поранених – дитина.

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