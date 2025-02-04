Обстріл Ізюма: скільки людей постраждало, що відомо про руйнування

Мешканці Ізюму продовжують оговтуватися від ворожого удару.
Внаслідок російського удару балістикою по Ізюму постраждало понад 40 людей. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків. Наразі зашивають вікна, двері, а також проводиться обхід квартир і будинків.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними ОВА:
- Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир, там вибиті вікна;
- Понад 40 осіб звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані;
- Серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років, їхній стан оцінюють як середній.
Пошуково-рятувальна операція завершена.
"За нашою інформацією, наразі під завалами людей немає", - наголосив посадовець.
Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Є загиблі, а серед поранених – дитина.
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