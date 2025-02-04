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Обстріл Ізюма: скільки людей постраждало, що відомо про руйнування

Обстріл Ізюма: скільки людей постраждало, що відомо про руйнування

Обстріл Ізюму 4 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Мешканці Ізюму продовжують оговтуватися від ворожого удару.

Внаслідок російського удару балістикою по Ізюму постраждало понад 40 людей. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків. Наразі зашивають вікна, двері, а також проводиться обхід квартир і будинків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Ізюму 4 лютого / ©
Обстріл Ізюму 4 лютого

За даними ОВА:

  • Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир, там вибиті вікна;
  • Понад 40 осіб звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані;
  • Серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років, їхній стан оцінюють як середній.
Обстріл Ізюму 4 лютого / ©
Обстріл Ізюму 4 лютого

Пошуково-рятувальна операція завершена.

Обстріл Ізюму 4 лютого / ©
Обстріл Ізюму 4 лютого

"За нашою інформацією, наразі під завалами людей немає", - наголосив посадовець.

Обстріл Ізюму 4 лютого / ©
Обстріл Ізюму 4 лютого

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Є загиблі, а серед поранених – дитина.

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