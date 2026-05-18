Віра Брежнєва через 3 роки після розлучення з Меладзе з’явилася в Каннах з обручкою на пальці
Співачка заінтригувала натяком на можливі заручини.
Українська співачка Віра Брежнєва після розлучення з продюсером Костянтином Меладзе з’явилася на Каннському кінофестивалі з обручкою на безіменному пальці, що спровокувало чутки про її можливі заручини.
На червоній доріжці в Каннах артистка з’явилася в елегантному світлому образі грецького силуету. Акцент на відкритих плечах додавав стриманої розкоші. Проте увагу швидко перехопила прикраса на руці. Камери зафіксували каблучку на безіменному пальці. Публіка одразу почала обговорювати її значення. У Мережі припустили, що це може бути натяк на новий етап у стосунках співачки.
Раніше в інфополі вже з’являлися розмови про ймовірний роман Брежнєвої з молодшим за неї манекенником Іваном Козаком. Тоді ці припущення не отримали офіційного підтвердження, але інтерес до теми не згас. Сама співачка обережно визнавала наявність стосунків, однак не розкривала імені обранця. Вона тримає особисте життя поза публічними деталями, підживлюючи ще більше інтриги.
Зазначимо, 2023-го Віра Брежнєва офіційно завершила шлюб із композитором Костянтином Меладзе після восьми років спільного життя.
