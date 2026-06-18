Сина кронпринцеси Метте-Маріт випустили з в’язниці відвідати матір, якій зробили пересадження легень

Маріус Хойбі / © Getty Images

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Ця операція пояснює нещодавню перебудову графіка кронпринца Гокона, щоб він міг залишатися поруч із нею. Відділення пульмонології та торакальної хірургії лікарні підтвердило, що операція минула без ускладнень і принцеса залишиться в лікарні на кілька тижнів для коригування прийому ліків, запобігання можливим ускладненням і початку реабілітації.

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Associated Press

Погіршення здоров’я принцеси Метте-Маріт минулого місяця викликало побоювання, збігшись з винесенням вироку її синові Маріусу, який був засуджений до чотирьох років тюремного ув’язнення за два зґвалтування і напад на свою колишню дівчину Нору Гаукленд, а також за інші злочини, в деяких з яких він зізнався.

Маріус Хойбі / © Getty Images

Одразу після оголошення вироку, хоча він ще не остаточний, молодик попросив звільнити його, щоб він міг бути зі своєю матір’ю.

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Однак незважаючи на те, що суддя відхилив його прохання, Маріусу дозволили відвідати матір. За даними газети Se og Hør, він зміг відвідати її в Національній лікарні Осло. Маріус Хойбі зайшов до Ріксгоспіталету через бічний вхід, щоб уникнути фотографів і залишитися непоміченим. Ця стратегія добре знайома сім’ї: багато років тому Метте-Маріт сама залишила лікарню через задні двері після народження принца Сверре Магнуса.

Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус / © Getty Images

Завдяки цьому візиту Метте-Маріт змогла об’єднати своїх трьох дітей в один із найважчих періодів свого життя. Принцеса Інгрід Олександра тимчасово перервала своє перебування в Австралії та попросила про переведення до іншого ВНЗ, щоб повернутися до Норвегії і бути поряд з матір’ю протягом усього періоду її відновлення. Поруч із Метте-Маріт перебуває і її молодший син принц Сверре Магнус.

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