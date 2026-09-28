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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Удар по центру Киева: Зеленский отреагировал и пообещал РФ ответ

Президент подчеркнул, что Россия должна отвечать за смертельные удары и ощущать реальные последствия.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары по крупным областным центрам, которые устроили россияне.

Об этом говорится в сообщении в телеграм.

«Российский удар против здания украинской Академии наук. Сейчас продолжается спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Все службы привлечены. Сегодня же в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и заправки, в Днепре — бизнес-центр, в других городах и регионах — также гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким. Обязательно на это будет ответ России», — написал он.

Он также отметил, что партнеры должны реагировать на столь жестокие атаки.

«И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины — поддержка на самом деле жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован. Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия. Спасибо всем, кто помогает Украине!» — добавил он.

Атаки по Украине 28 сентября — что известно

В Днепре вражеский удар по зданию бизнес-центра унес жизни трех человек, еще 15 получили травмы.

Атака в Днепре

Атака в Днепре

После ночных и утренних атак 28 сентября Россия продолжила атаковать Киев реактивными дронами днем. В частности, российский реактивный БпЛА нанес прямой удар по главному зданию Национальной академии наук в самом центре Киева. В результате российского удара по Академии наук в центре Киева погибла женщина, сообщили в КГВА. Людям пришлось спасаться от огня через окна.

Российский дрон поразил здание Национальной академии наук в центре Киева / © Getty Images

Российский дрон поразил здание Национальной академии наук в центре Киева / © Getty Images

Россия сегодня, 28 сентября, атаковала Запорожье. На месте удара бушует пожар. Известно о семи пострадавших.

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