- Дата публикации
-
- Категория
- Кухня
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить картофельное тесто
Это тесто отлично подойдет тем, кто соблюдает пост, так как оно без яиц и молока. Его можно приготовить из остатков картофельного пюре.
Картофельное тесто станет прекрасной основой для пирогов, пирожков, жареных на сковороде или запеченных в духовке. Для этого просто смешайте отварной картофель с мукой, разрыхлителем, растительным маслом и замесите тесто.
Ингредиенты
- картопля
- 350 г
- мука пшеничная
- 200 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
Картофель помойте, очистите, нарежьте на мелкие кубики и отварите в подсоленной воде с момента закипания 15 минут. Воду слейте, разомните в пюре. Добавьте растительное масло, соль, понемногу просеивайте к картофельному пюре муку с разрыхлителем и постепенно замесите тесто. Оно не должно прилипать к рукам и стенкам посуды. Готовое тесто соберите в шар и используйте для формовки различных изделий.
Советы:
Вместо растительного масла можно добавить оливковое масло.
Читайте также: