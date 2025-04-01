ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Кухня
Количество просмотров
236
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить картофельное тесто

Это тесто отлично подойдет тем, кто соблюдает пост, так как оно без яиц и молока. Его можно приготовить из остатков картофельного пюре.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
146 ккал
Картофельное тесто

Картофельное тесто / © Credits

Картофельное тесто станет прекрасной основой для пирогов, пирожков, жареных на сковороде или запеченных в духовке. Для этого просто смешайте отварной картофель с мукой, разрыхлителем, растительным маслом и замесите тесто.

Ингредиенты

картопля
350 г
мука пшеничная
200 г
разрыхлитель
1 ч. л.
растительное масло
1 ст. л.
соль
щепотка

Картофель помойте, очистите, нарежьте на мелкие кубики и отварите в подсоленной воде с момента закипания 15 минут. Воду слейте, разомните в пюре. Добавьте растительное масло, соль, понемногу просеивайте к картофельному пюре муку с разрыхлителем и постепенно замесите тесто. Оно не должно прилипать к рукам и стенкам посуды. Готовое тесто соберите в шар и используйте для формовки различных изделий.

Советы:

  • Вместо растительного масла можно добавить оливковое масло.

Читайте также:

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie