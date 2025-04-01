Как приготовить картофельное тесто

Картофельное тесто / © Credits

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Картофельное тесто станет прекрасной основой для пирогов, пирожков, жареных на сковороде или запеченных в духовке. Для этого просто смешайте отварной картофель с мукой, разрыхлителем, растительным маслом и замесите тесто.

Ингредиенты картопля 350 г мука пшеничная 200 г разрыхлитель 1 ч. л. растительное масло 1 ст. л. соль щепотка

Картофель помойте, очистите, нарежьте на мелкие кубики и отварите в подсоленной воде с момента закипания 15 минут. Воду слейте, разомните в пюре. Добавьте растительное масло, соль, понемногу просеивайте к картофельному пюре муку с разрыхлителем и постепенно замесите тесто. Оно не должно прилипать к рукам и стенкам посуды. Готовое тесто соберите в шар и используйте для формовки различных изделий.

Советы:

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Вместо растительного масла можно добавить оливковое масло.

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