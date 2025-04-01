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- Кухня
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Як приготувати картопляне тісто
Це тісто чудово підійде тим, хто дотримується посту, оскільки воно без яєць і молока. Його можна приготувати із залишків картопляного пюре.
Картопляне тісто стане чудовою основою для пирогів, пиріжків, смажених на сковороді або запечених у духовці. Для цього просто змішайте відварену картоплю з борошном, розпушувачем, олією і замісіть тісто.
Інгредієнти
- картопля
- 350 г
- борошно пшеничне
- 200 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- олія
- 1 ст. л.
- сіль
- дрібка
Картоплю помийте, очистіть, наріжте на дрібні кубики і відваріть у підсоленій воді від моменту закипання 15 хвилин. Воду злийте, розімніть у пюре. Додайте олію, сіль, потроху просіюйте до картопляного пюре борошно з розпушувачем і поступово замісіть тісто. Воно не повинно прилипати до рук та стінок посуду. Готове тісто зберіть у кулю та використовуйте для формування різних виробів.
Поради:
Замість соняшникової олії можна додати оливкову.
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