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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Кухня
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати картопляне тісто

Це тісто чудово підійде тим, хто дотримується посту, оскільки воно без яєць і молока. Його можна приготувати із залишків картопляного пюре.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
146 ккал
Картопляне тісто

Картопляне тісто / © Credits

Картопляне тісто стане чудовою основою для пирогів, пиріжків, смажених на сковороді або запечених у духовці. Для цього просто змішайте відварену картоплю з борошном, розпушувачем, олією і замісіть тісто.

Інгредієнти

картопля
350 г
борошно пшеничне
200 г
розпушувач
1 ч. л.
олія
1 ст. л.
сіль
дрібка

Картоплю помийте, очистіть, наріжте на дрібні кубики і відваріть у підсоленій воді від моменту закипання 15 хвилин. Воду злийте, розімніть у пюре. Додайте олію, сіль, потроху просіюйте до картопляного пюре борошно з розпушувачем і поступово замісіть тісто. Воно не повинно прилипати до рук та стінок посуду. Готове тісто зберіть у кулю та використовуйте для формування різних виробів.

Поради:

  • Замість соняшникової олії можна додати оливкову.

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Дата публікації
Кількість переглядів
254
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