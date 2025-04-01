Як приготувати картопляне тісто

Картопляне тісто / © Credits

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Картопляне тісто стане чудовою основою для пирогів, пиріжків, смажених на сковороді або запечених у духовці. Для цього просто змішайте відварену картоплю з борошном, розпушувачем, олією і замісіть тісто.

Інгредієнти картопля 350 г борошно пшеничне 200 г розпушувач 1 ч. л. олія 1 ст. л. сіль дрібка

Картоплю помийте, очистіть, наріжте на дрібні кубики і відваріть у підсоленій воді від моменту закипання 15 хвилин. Воду злийте, розімніть у пюре. Додайте олію, сіль, потроху просіюйте до картопляного пюре борошно з розпушувачем і поступово замісіть тісто. Воно не повинно прилипати до рук та стінок посуду. Готове тісто зберіть у кулю та використовуйте для формування різних виробів.

Поради:

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Замість соняшникової олії можна додати оливкову.

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