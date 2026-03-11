Чем обработать картофель перед высадкой / © unsplash.com

Опытные садоводы замечают, что правильно подготовленные клубни быстрее прорастают, дают крепкие побеги, формируют мощные кусты и в результате обеспечивают большее количество крупных картофелин.

Зачем обрабатывать клубни перед высадкой

Обработка перед высадкой выполняет несколько важных задач одновременно. Оно дезинфицирует поверхность картофеля, снижает риск грибковых заболеваний, стимулирует прорастание и повышает устойчивость растений к перепадам температуры и вредителям.

Фактически, это своего рода стартовый «иммунитет» для картофеля: клубни быстрее укореняются, активнее растут и формируют здоровые кусты.

Простое и эффективное средство — древесная зола

Одним из самых популярных и доступных средств является раствор древесной золы. Чтобы его приготовить, достаточно растворить стакан просеянной золы в ведре теплой воды.

Картофеля можно либо замочить в растворе на 30 минут, либо просто опрыскать им перед высадкой.

Древесная зола богата калием, фосфором и кальцием — элементами, стимулирующими рост растений, укрепляющими корневую систему и снижающими риск гнили и грибковых заболеваний.

Как правильно подготовить картофель к высадке

Перед обработкой клубня нужно тщательно просмотреть. Для высадки подходят только здоровые картофелины без темных пятен, гнили и механических повреждений. Лучше выбирать средние клубни с крепкими побегами.

После обработки картофель следует немного подсушить в тени, а затем высаживать в подготовленную почву.

По словам опытных огородников, такая подготовка помогает растениям быстрее укореняться, формировать мощные кусты и обеспечивает высокий качественный урожай картофеля.